Estos son los nombres que suenan para gobernar con Iván Duque

Aunque el nuevo presidente no ha revelado los nombres de sus ministros, sí ha dado algunas pistas de cómo quiere conformar su gabinete. Además, el domingo dijo que conformará “un gabinete con las mejores personas, con el mejor compromiso ético”.

El pasado 2 de mayo, en entrevista para la revista Bocas, Iván Duque le confesó a Julio Sánchez Cristo que había pensado en gobernar con “economistas como Jonathan Malagón y Felipe Buitrago, con el que he trabajado los temas de economía naranja. Personas como Rodrigo Suárez, que fue director de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente. María Paula Correa, que ha trabajado en temas internacionales. En fin, hay mucha gente de esta nueva generación y también personas que han tenido trayectoria”.



En esa entrevista, el nuevo mandatario nombró a otras dos personas que serán claves en su gobierno: Alberto Carrasquilla, quien fue ministro de Hacienda entre 2003 y 2007 y seguramente tendrá un papel importante en el manejo de los asuntos económicos del próximo gobierno, ya que fue muy cercano a él durante la campaña.

También nombró a Alicia Arango, quien se desempeñó como jefe de debate de la campaña del Centro Democrático y fue secretaria privada de Álvaro Uribe y embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra.



Asimismo, Duque afirmó que lo más importante es la estabilidad de sus cuatro años de gobierno, por lo cual buscará conformar un gabinete que pueda durar todo el periodo, sin sufrir mayores modificaciones.



Otra de las condiciones fundamentales de Duque, según dijo en su discurso luego de la victoria de ayer, es que la cuota femenina en los ministerios sea del 50 por ciento, porque quiere mostrar que “Colombia es un país donde las mujeres tienen un gran liderazgo”.

La tercera condición, según reveló en entrevista con EL TIEMPO, es que el 75 por ciento de su gabinete sea menor de 45 años. Sin embargo, aseguró que no se va “a poner con rigideces. Hay personas que están en 47, en 48, que son excelentes, pero sí quiero promover un gran relevo generacional. Es una oportunidad para fomentar un relevo generacional, pero también quiero buscar equilibrio entre esas nuevas generaciones y algunas personas de más edad que tengan un bagaje en la vida pública”.



Duque tiene las manos un poco libres, pues ha dicho que no tiene “acuerdos burocráticos con nadie”, porque no acepta “conversaciones de ningún tipo de apoyo político que partan de la base de una repartija burocrática, sino sobre la base de un respaldo a una visión de país”.



En definitiva, el Gobierno estará conformado, según dice él y teniendo en cuenta que hoy en día hay 16 ministerios, por al menos 12 personas menores de 45 años y por lo menos 8 mujeres. Los elegidos deberán representar “solvencia y conocimiento de los temas” para lograr “que sea un gabinete que represente la diversidad del territorio nacional”.

Otros nombres

Aunque Duque ha sido cauteloso en la materia para no asignar responsabilidades específicas, hay otros nombres de su círculo cercano que, seguramente, tendrán altos cargos dentro de su gobierno.



Uno de ellos es Luis Guillermo Echeverry, gerente de la campaña, quien conoció a Duque cuando trabajaban en el BID hace casi 20 años y le habla sobre cuestiones de economía y política internacional.



Rafael Guarín y Jorge Mario Eastman, asesores programáticos en la carrera presidencial, también son cercanos a Duque. Guarín lo aconseja sobre los asuntos que rodean el acuerdo de paz con las Farc. Y Eastman, quien fue fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón, lo orienta en temas de seguridad y defensa a partir de su experiencia en el gobierno de Álvaro Uribe.



Francisco Barbosa completa el círculo de amigos próximos al presidente electo. Se conocen desde que estudiaban en la Universidad Sergio Arboleda y es experto en materia de justicia. Por esto se piensa que puede asesorar en una posible reforma en este campo y sobre los reparos que tenga sobre la JEP.



POLÍTICA