La segunda vuelta compitió con el Mundial en redes sociales

La segunda vuelta electoral, a diferencia de la primera, tuvo que compartir la conversación con un tema que despierta tantas pasiones como la política: el Mundial de Rusia 2018. Etiquetas como #EleccionesColombia y #EleccionesPresidenciales se mezclaron en las tendencias de Twitter con palabras como Alemania, Serbia, Chicharito y Neuer.

Tal vez previendo que el mismo clima en internet se trasladara a las urnas, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los ciudadanos a hacer una pausa en la jornada futbolera para ejercer su derecho al voto.

Sé que los colombianos estamos haciendo fuerza por nuestra querida @FCFSeleccionCol y disfrutando del Mundial de #Rusia2018⁠. Por eso los invito a que salgan a votar, temprano, y así puedan expresar su decisión democrática y seguir disfrutando de la fiesta del fútbol. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 de junio de 2018

Las campañas de cada uno de los candidatos aprovecharon la jornada para dar un último empujón a sus favoritos en internet y conseguir votos de última hora. En el caso de Iván Duque, dos etiquetas fueron ampliamente usadas por sus seguidores: #ConElFuturoNoSeJuega y #LaTendenciaEsDuque. Los usuarios que apoyaron a Gustavo Petro hicieron lo propio con #LeVamosADarLaVuelta y #VotaCambioVotaPetro.



Una de las imágenes que más compartieron los votantes durante la jornada del domingo fue la del certificado electoral tras haber cumplido su cita con la democracia. A raíz de este tipo de publicaciones que se han vuelto cada vez más comunes, activistas y organizaciones advirtieron sobre los riegos que conlleva divulgar los datos privados que ahí quedan consignados.

Tras conocerse el triunfo de Iván Duque como nuevo presidente, personalidades de la vida pública nacional reaccionaron en sus cuentas de Twitter. El Presidente fue uno de los primeros en opinar: “Llamé a Duque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila”.



Gustavo Petro también utilizó las redes para dar su opinión frente a los resultados, incluso antes de subir a la tarima y hablarle al país. “Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”, aseguró.



El líder de la Farc, Rodrigo Londoño, aprovechó la oportunidad para exaltar las condiciones de seguridad con las que gozaron los colombianos que asistieron a las urnas. “Hemos vivido las elecciones más tranquilas de las últimas décadas, el proceso de paz da frutos. Es momento de la grandeza y la reconciliación, respetamos la decisión de las mayorías y felicitamos al nuevo presidente. Ahora a trabajar, los caminos de la esperanza están abiertos”, reconoció Timochenko.



Al cierre de la jornada, quienes no estuvieron de acuerdo con el triunfo de Duque expusieron sus opiniones con dos etiquetas: #LaResistencia e #IvánDuqueNoEsMiPresidente.

Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Pasto, Mocoa, Sincelejo y Mitú ciudades capitales que no creen en el presidente @IvanDuque. Son ciudades desde dónde vamos a defender y a cuidar la Constitución #LaResistencia — Mauricio Albarracín (@malbarracin) 17 de junio de 2018

