Así es la presidencia desde los ojos de los más pequeños

‘Quiero un presidente que no robe’

Daniel Felipe Sánchez (11 años)



¿Qué hace un presidente?



Ayudar a las personas que no sean malas para evitar que roben. También viaja mucho. Quiero que el presidente sea buena persona y que nos ayude a aprender.



¿Si ve al presidente, qué le diría?



Que no robe (risas). Y que no moleste mucho.



¿Cuánto cree que gana un presidente?



Un millón.



¿Qué haría con ese millón de pesos?



Me compro un Ferrari, una limosina, un televisor, un iPhone y un balón de fútbol.



¿Para qué otra cosa utilizaría ese dinero?



Para pagarles a los señores del oficio y a los profesores, porque mi clase favorita es matemáticas. El presidente tiene que ayudarnos a estudiar matemáticas.



¿Qué más crees que hace el presidente?



Es buena persona y ayuda a otros.



¿Lo invitaría a jugar algo?



A jugar trompo y fútbol y basquetbol.



¿Serían buenos jugando?



Ja, serían muy malos. Yo les ganaría.

‘Le pediría al presidente que no bombardee otros países’

Alejandro Guzmán Jerez (9 años)



¿Qué cree que hace el presidente?



Ayuda a los pobres.



¿Cuánto cree que gana el presidente?



Yo creo que los presidentes son multimillonarios. Por ahí 1.000 millones.



¿Qué haría con esa plata?



Donaría a los pobres para que todos fueran felices.



¿Dónde vive el presidente?



Pues (Donald) Trump vive en la casa Blanca, que queda en la capital de Estados Unidos, que es Washington. Entonces diría que el presidente vive en Bogotá porque es la capital de Colombia.



¿Cuáles serían sus propuestas?



Primero, ayudaría a mi país y no bombardearía a ninguno de los otros países, como lo hace Trump.



¿Qué peticiones le haría al próximo presidente de la República?



Que no bombardee otros países, como Trump.



¿Quién le gustaría que fuera presidente?



De la Calle.



¿Y alguien que conozca?



Mi papá. De pronto él sería un buen presidente.

‘No puede ser corrupto’