Andrés Felipe Arias se opone a la alianza Morales-Duque

04 de mayo 2018 , 11:49 a.m.

La previa del desayuno que sostienen este viernes el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, con la excandidata Viviane Morales, la marcó desde Estados Unidos el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien pide que esta posible adhesión no ocurra.



Tras la renuncia de Morales a su candidatura presidencial el miércoles, Duque le envío una carta en la cual le propuso una reunión "para dialogar sobre el futuro del país y la necesidad de construir una agenda programática común en la que podamos coincidir". La exfiscal aceptó la invitación y le propuso a Duque encontrarse este viernes.

Tras esto, en una carta enviada al Centro Democrático, Arias pide no olvidar que Viviane Morales fue ternada, según él, inconstitucionalmente por el presidente Juan Manuel Santos “con propósitos perversos en contra de la Administración a la cual servimos y defendimos, tal como quedó demostrado con hechos posteriores”.



Señala que Viviane Morales, como fiscal general (2010-2012), abrió procesos contra varios alfiles uribistas de alta figuración en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, como es el caso de Sabas Pretelt de La Vega, Bernardo Moreno, Diego Palacios, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y el mismo Arias, para quien la entonces fiscal “no se ruborizó prevaricando y abriendo procesos espurios”.

“El circo que montó para mi imputación y el peligro en que puso a mi familia no tiene nombre”, asegura Arias, quien fue pedido en extradición por Colombia a Estados Unidos para que pague por los delitos por los cuales lo condenó la Corte Suprema de Justicia.



Arias también dice, sobre Morales, que “es una mujer con vínculos probados a la ilegalidad” y que su esposo, Carlos Alonso Lucio, “tiene un pasado muy oscuro y con vínculos probados al narcotráfico y al paramilitarismo (su paso por el M19 es lo de menos)”.



Arias recuerda que el Centro Democrático ha actuado como partido en consecuencia con estas acusaciones, y que ha elevado estas denuncias ante el Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos. “Algunas de esas cartas llevan la firma de TODA la bancada”, escribió el exministro, es decir, incluso la de Iván Duque, quien era senador por ese partido.



“Más allá del dolor que una invitación a esa señora nos pueda causar a las víctimas de su paso por la Fiscalía General de la Nación, no se debe perder de vista que esto también lo pueden usar los enemigos de la causa en contra la campaña”, asegura Arias, quien concluye que con, o sin alianza, las bases que iban a votar por Morales terminarán votando por Iván Duque.



Arias fue condenado en Colombia a 17 años y cinco meses de cárcel por delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, que le fueron imputados debido al desvío irregular de dineros del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro.



Pero esa condena llegó cuando Morales ya no era fiscal. De hecho, tuvo que dejar el cargo por decisión del Consejo de Estado, el cual anuló su elección al considerar que se habían violado las leyes sobre el número de votos necesario para elegir a Morales en ese cargo.



Tras renunciar a su candidatura presidencial el pasado miércoles, Viviane Morales recibió una carta de Duque a la cual respondió con la invitación al desayuno de este viernes.



