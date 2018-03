Por regiones, así les fue a Iván Duque y a Gustavo Petro en elecciones

12 de marzo 2018 , 01:24 a.m.

Con 99,67 por ciento de las mesas escrutadas, Iván Duque se impuso como ganador de la 'Gran consulta por Colombia', en la que competía junto a los también aspirantes presidenciales Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.



Duque sumaba 4'032.736 (67,73% del total escrutado), una gran diferencia con la segunda candidata más votada, Marta Lucía Ramírez, quien obtenía 1'537.040 (25,81%) votos y quien quedó último, Alejandro Ordóñez, quien sumaba 384.342 (6,45%).



Por su parte, en la consulta 'Inclusión Social para la Paz', se impuso el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien con 99,67 % de las mesas informadas sumaba 2'848.868 (84,69% del total escrutado) frente a los los 514.805 (15,30%) de Carlos Caicedo.

Pero, ¿a qué regiones deben los ganadores, Duque y Petro, los resultados de las consultas?

Antioquia y centro del país, con Duque

Hay que decir que en todos los departamentos del país Duque le ganó a sus contendientes de consulta, sin embargo, para su victoria (con 99,64 % de votos escrutados) fue fundamental Antioquia, que le aporto 711.830 votos, Valle del Cauca (252.029 votos), Norte de Santander (249.808 votos) y Santander (235.717 votos).



Los resultados no son extraños, teniendo en cuenta que el uribismo es la corriente política que domina en el centro del país, con especial fuerza en Antioquia, de donde es oriundo Álvaro Uribe, fundador y líder del Centro Democrático.



Sorprenden un poco los resultados en Bolívar, en donde Duque también tuvo una votación alta, con 130.997 votos, un resultado no tan lejano de los 150.825 votos (con 99,68 % del total de votos de esa consulta escrutados) que obtuvo en este mismo departamento Gustavo Petro; y, Atlántico en donde Duque alcanzó 156.591 votos.



Por su parte, aunque Duque se quedó con Cundinamarca, que le aportó 227.742 votos, no le ganó a Petro en Bogotá, pues en la capital el candidato de centroizquierda obtuvo 678.803 votos (con 99,68 % del total de votos de esa consulta escrutados), frente a los 617.126 (con 99,67 % de votos de esa consulta escrutados) que obtuvo el candidato de la centroderecha.



Petro, el gran ganador en la costa Caribe y Bogotá

En su consulta, Gustavo Petro ganó en todos los departamentos del país, excepto en Magdalena, en donde se impuso Carlos Caicedo, oriundo de ese departamento.



Además de quedarse con la votación de la capital de la república, con 678.803 votos votos (con 99,68 % del total de votos de esa consulta escrutados), Petro tuvo grandes aportes de votos de Valle del Cauca con 241.096 votos, Atlántico (207.926), Córdoba (159.676), Bolívar (150.825) y Nariño (143.395 votos).



Estos resultados tampoco sorprenden, pues el candidato, oriundo de Córdoba, goza de mayor popularidad en esas zonas.



Durante su discurso, Petro, habló de su victoria en la costa Caribe y reconoció la gran diferencia que Duque le sacó en departamentos como Antioquia, en donde el candidato de centroizquierda solo obtuvo 124.453 votos (con 99,68 % de votos escrutados), menos de cinco veces lo que obtuvo Duque allí, con 711.830 votos (con 99,67 % de votos escrutados).

