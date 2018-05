Respeto a resultados y justicia de paz, temas que marcaron el debate

Los candidatos presidenciales protagonizaron en la noche del jueves uno de los más dinámicos debates que se hayan visto en esta campaña. Fue un encuentro organizado por EL TIEMPO, Citytv, EL TIEMPO Televisión y W Radio, en el cual los aspirantes expusieron sus propuestas sobre los principales temas que centran la atención de los colombianos.

Y si bien fueron varios, no cabe duda de que la discusión sobre la transparencia del sistema electoral y si aceptarán o no los resultados que arrojen las urnas este domingo fueron de los más candentes.



Iván Duque, del Centro Democrático; Gustavo Petro, de Colombia Humana; Sergio Fajardo, de Coalición Colombia; Germán Vargas, de Mejor Vargas Lleras, y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, confrontaron sus ideas bajo la moderación de Roberto Pombo, director de EL TIEMPO.



El debate se calentó cuando Petro cuestionó nuevamente la legitimidad del sistema electoral y reclamó garantías para las elecciones.



Vargas Lleras reprochó que Petro haya convocado a sus seguidores a las calles el próximo domingo para proteger el resultado de los comicios y lo llamó “provocador”. De la Calle utilizó el mismo adjetivo contra el candidato de la Colombia Humana.



Iván Duque también advirtió sobre el riesgo que representa convocar a la gente a las calles con la excusa de proteger los resultados electorales.



Petro, ante estos señalamientos, dio un viraje y dijo que el propósito de invitar a la gente a las calles es para protagonizar una “gran fiesta popular”, porque va a ganar en las urnas ese día.



El candidato de la Colombia Humana indicó que “el sistema electoral colombiano está podrido”, que el Consejo Nacional Electoral no da garantías y que el derecho a elegir y ser elegido libremente no existe en el país, pues “2 o 3 millones de electores se compran y los dineros provienen del narcotráfico y del robo de las regalías”.



Petro se mostró partidario del castigo a la compra del voto, con justicia y policía electoral que sancionen los delitos al sufragio.



El cuestionamiento que Petro hizo de la institucionalidad y en especial del sistema electoral fue rechazado por todos sus competidores, no obstante aceptan que este puede tener fallas que hay que corregir.



Vargas Lleras le pidió que presente pruebas de sus denuncias. Y le recordó que ese mismo sistema electoral, que califica de “podrido”, fue el que le permitió su elección como congresista en muchas oportunidades y como alcalde de Bogotá.



Para De la Calle, “el gran fraude es otro. Es un megafraude, el de las propuestas que nunca se podrán cumplir. Ese es el más certero y el más dañino. Los populismos. Eso de estar ofreciendo cosas fuera de la realidad, fantasiosas, eso conduce a la opinión pública por caminos equivocados”.



Iván Duque aseguró que tiene un gran respeto por el sistema electoral del país, pese a que se han presentado problemas. “Esto les ha pasado a muchos partidos, a mi partido, pero eso no puede ser para que enlodemos las instituciones y sembremos un manto de duda en el proceso”.



Según Duque, esos “gérmenes autoritarios de deslegitimar un resultado cuando no le va a favorecer a alguien es lo que ha llevado a destruir la democracia en muchos lugares”.



Fajardo, por su parte, señaló que “no todo vale” y aseguró: “Como candidato, representándolos a todos, vamos a respetar los resultados de la elección”.

JEP y extradición

El tema de si se deben respetar o no las reglas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuanto a las extradiciones de excombatientes de las Farc que hayan cometido delitos después de firmado el acuerdo fue el otro asunto candente del debate.



Este cobra vigencia por la situación del exguerrillero Jesús Santrich, actualmente preso y pedido en extradición por Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico después de firmado el acuerdo de paz.



El candidato Iván Duque dijo que no se puede hacer trampa. “Santrich es solicitado en extradición por narcotráfico y se debe cumplir. La JEP ahí sobrepasó sus funciones y lo de Santrich lo tiene que resolver la justicia ordinaria”, señaló.



Vargas Lleras aseguró que “la JEP desbordó sus competencias” al pedir la suspensión de la extradición del exjefe guerrillero y que “no tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo” de ese proceso. “Debe limitarse a establecer la fecha de ese delito”, afirmó.



Petro dijo que la JEP “tiene que decirle al Presidente si Santrich delinquió después de la firma del acuerdo. Una vez recibido ese informe, si es desfavorable a Santrich, el presidente Petro lo extraditará; si es favorable al exguerrillero, no habrá extradición”.

De la Calle matizó su respuesta señalando, eso sí, que antes de que se dé la extradición de Santrich debe haber “verdad” y reparación.



Para Fajardo todo es cosa de “respetar los acuerdos”.



El debate dejó posiciones más claras de los candidatos sobre nuevos acontecimientos, pero ante todo, consolidó la idea de que el respeto a la institucionalidad es clave en esta campaña.



