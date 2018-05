¿Se rajan los candidatos en propuestas de ciencia y tecnología?

En época electoral no son pocas las propuestas que de un lado y otro se lanzan sobre distintos aspectos, pero luego de que un candidato resulta electo tampoco son pocas las promesas de campaña que luego no cumple.



Por esto, Sara Valencia y Óscar Moreno, dos colombianos estudiantes de PhD del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Edimburgo (Escocia), analizaron lo que han dicho los contendientes por la casa de Nariño sobre sus apuestas para mejorar en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en Colombia.



Estas son las conclusiones de los investigadores al respecto:

Inversión

“Todos proponen aumentar la inversión. Está de moda. Aunque la historia nos demuestra que ya posesionados la cosa cambia”, dicen Valencia y Moreno.



En ese sentido, los candidatos a doctores analizaron las propuestas de inversión en CTI de los candidatos: Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras apuestan al 1 % del PIB, Humberto de la Calle e Iván Duque al 1,5 % y “Gustavo Petro es ambiguo: sugiere subir al 7 % pero incluye en el mismo paquete otros sectores como educación, cultura, deporte y protección de la primera infancia”.



En cuanto al cómo lograr la inversión, en la gráfica a continuación puede ver el camino de cada candidato, según analizaron los estudiantes de PhD:

Loading...

No obstante, para los investigadores no solo es necesario destinar varios puntos del PIB, "también de unas empresas y universidades mucho más atrevidas que tiren plata, línea y puentes de comunicación. Todo junto”. Por lo que plantean estas preguntas a los candidatos:



A Duque si ¿no estará subestimando la inversión pública directa? A Petro, ¿qué parte del súper paquete del 7 % es realmente para CTI? A Fajardo, ¿cómo fortalecer la inversión pública, más allá de la lucha contra la corrupción? A Vargas, ¿cómo conectar sus nuevos planes de inversión con lo que ya está andando? Y a De la Calle, ¿cómo sería el cambio del sistema actual de inversión que está regado por varias instituciones a la cohesión que sugiere?

El lío de Colciencias

Además de que en Colombia la CTI se gestiona desde varias entidades, como el MinTIC, el MinCIT y el MinEducación, la entidad que vela por fomentar la CTI en el país: Colciencias, “en los últimos años ha tenido más directores que los equipos del fútbol colombiano técnicos”, dicen los investigadores.



Es por esto que el mayor reto de los candidatos es resolver cómo articular mejor las entidades y qué hacer con Colciencias. Esto proponen los candidatos en este aspecto:

Loading...

“Hay que reconocer que Petro y De la Calle son los únicos que incluyen el fortalecimiento de los institutos públicos de investigación, un punto tan ignorado como importante”, dicen los estudiantes, quienes continúan resaltando que “a Vargas, Fajardo y De la Calle les diríamos que la solución de crear nueva institucionalidad podría ser peor que la enfermedad".



Sobre Petro, los investigadores comentan: "le plantearíamos que subsumir la política de CTI en el MinEducación y en dos comisiones sería desempoderar la CTI". Y por último, "a Duque, además de preguntarle si acogería la propuesta de su ahora fórmula vicepresidencial de crear un nuevo ministerio, le aconsejaríamos promover programas de CTI más allá del emprendimiento empresarial y de las nuevas tecnologías de la información”.

¿A qué sectores les apuestan los candidatos?

Valencia y Moreno resaltan que en lugar de pensar en sectores o programas, los candidatos hablan de tecnologías de moda o 'booms' tecnológicos. “Igual de preocupante es que los candidatos dejen de lado la inversión en Ciencias Humanas, Sociales y Educación. ¿Será que sus planes de inversión en CTI no están aún claros, o están concebidos en un corto plazo, y les falta integralidad?”, dicen.



Los autores enmarcaron las propuestas de los candidatos en los programas nacionales de Colciencias y el MinTIC.



Lo cierto es que entre los candidatos ninguno le apuesta a: Geociencias, Ciencias del mar y los recursos hidrobiológicos, Ciencias humanas, sociales y educación, ni Seguridad y defensa:

Loading...

En conclusión, ¿le apuestan a la CTI? “Unos más que otros y con prioridades diferentes”, concluyen los investigadores, quienes hacen anotaciones sobre cada uno de los candidatos:



Para Valencia y Moreno, la fortaleza de Duque es el emprendimiento empresarial y el uso de las nuevas tecnologías de información, pero ambos temas por sí mismos no representan una política de CTI.



En cuanto a Petro, dicen que cautiva por la transición tecnológica y la conexión que hace entre ciencia y educación, pero preocupa por la ausencia de estrategias, por omitir la innovación y por el reordenamiento institucional y presupuestal.



De Fajardo resaltan que aborda temas clave como regionalización, emprendimiento empresarial, articulación y apropiación, "pero nos hubiera gustado ver más elaboración de éstos en su programa", dicen Valencia y Moreno.



Sobre Vargas expresan que avanza en propuestas más claras basadas en indicadores reales, aunque le reiteran que mayor burocracia no necesariamente es mayor innovación



A De la Calle los investigadores le aplauden su visión integral de CTI pero le recomiendan que tenga en cuenta los avances en los programas nacionales para no seguir cayendo en el clásico 'boom' tecnológico.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

ELTIEMPO.COM

En Twitter: @M_I_O_F