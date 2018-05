Una derecha que se consolida como mayoría en Colombia

Un país que gira hacia a la derecha es una de las grandes conclusiones de la primera vuelta presidencial. Veintidós departamentos del país le dieron la máxima votación a Iván Duque, candidato del Centro Democrático.

El “efecto arrastre” del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe vuelve a confirmarse. Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas, Óscar Iván Zuluaga obtuvo 3.700.000 votos y hoy Iván Duque lo dobló alcanzando 7.542.095.



Para el analista político César Rodríguez, director de Dejusticia, esa creciente derecha viene desde incluso mucho antes: “Este voto de derecha ya existía desde el 2002 con Uribe”, dice.



Otro de los hechos que consolidó a la derecha en el país fueron las votaciones a Congreso de la República hace dos meses, cuando el Centro Democrático resultó ser la lista más votada.



Solo para Senado superó los 2.500.000 votos. En el tercer lugar de las votaciones quedó el conservatismo con 1.900.000, colectividad que en esta primera vuelta presidencial sumó los apoyos a Iván Duque, con una vicepresidenta del seno del partido, Martha Lucía Ramírez.



¿Es Colombia un país de derecha? los libros de historia lo confirman al relatar los hechos durante la época de la violencia. El no por el plebiscito, también se convierte en un evento de derecha contra los acuerdos de paz adelantados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.



El senador Iván Cepeda le había dicho a EL TIEMPO en una entrevista publicada en marzo pasado, a propósito de la consulta del Centro Democrático por elegir su candidato a la presidencia, que “en política no podemos desestimar de ninguna manera a los adversarios y menos cuando acaban de obtener 6 millones y medio de votos en una consulta”.



Ahora bien, César Rodríguez considera que los resultados de alguna manera responden a la polarización vivida en el país en las preelectorales. “Y eso le sirvió tanto a la derecha como a la izquierda; y aunque Sergio Fajardo repuntó, quedó atrapado entre los dos candidatos”.



Cosa contraria piensa la analista y directora de Congreso Visible, Laura Wills, en el sentido de que “el hecho de que hayan ganado derecha e izquierda y algo del centro, me hace cuestionar la idea de que el país esté polarizado. Es que es muy impresionante cómo logró crecer Fajardo y contrarrestar esa polarización”.



Con el 97 por ciento de las mesas escrutadas, Iván Duque, del Centro Democrático, alcanzó el 39 % de la votación, seguido de Gustavo Petro, de la izquierda, que logró el 25 %. Fajardo se quedó en el tercer lugar con el 23 %. Lo anterior le confirmó a los colombianos que el 17 de junio habrá segunda vuelta.



Finalmente queda claro que la derecha en Colombia es representada por el Centro Democrático y Germán Vargas Lleras, que era exponente de esa tendencia, perdió su pulso con el partido de Álvaro Uribe Vélez.



“No tengo evidencia dura, pero la maquinaria de los caciques de las regiones se le corrieron a Vargas Lleras y creo que hicieron un desplazamiento, mucho antes del día de hoy, hacia Duque. Eso no estaba cantado, pero a juzgar por los resultados uno podría concluir eso”, precisa Rodríguez.