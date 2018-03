Alivios tributarios para empresas que apoyen el deporte, dice Vargas

Incentivos tributarios para las empresas privadas que financien competencias deportivas y la construcción de más infraestructura en todas las regiones son ejes de la política pública de deporte que presentó este miércoles el candidato Germán Vargas Lleras.



La idea del exvicepresidente es que la financiación y organización de los grandes eventos deportivos no solo esté a cargo del Estado, sino del sector privado, a cambio de beneficios en el pago de impuestos y la consolidación de la marca.

“Fortalecer la práctica del deporte será una prioridad para mi gobierno. Para ello requerimos el apoyo del sector privado y por ello daremos beneficios tributarios para las empresas privadas que financien competencias deportivas en colegios y universidades”, explicó Vargas.



Pero la participación del sector privado no solo se limitará a las competencias, sino que también podrá ayudar a “impulsar megaproyectos inmobiliarios, en el que los escenarios deportivos sean el ancla del desarrollo de estos”.



Otra de las propuestas del exvicepresidente será elevar a rango de Ministerio del Deporte a Coldeportes, sin que implique costos para el presupuesto nacional.



Esto le permitirá a la entidad poder “gestionar sus propios recursos para reinvertirlos en el sector”.



Vargas aseguró que la política del deporte no solo es un pilar fundamental para el desarrollo social sino que, además, puede ser un buen negocio.



“La realización de eventos de actividad física, deportiva y recreativa estimulan diferentes sectores e industrias, lo cual no solo genera empleo directo e indirecto, sino que además dinamiza la economía y el desarrollo social”, sostuvo el exvicepresidente.



Este paquete de estímulos irá de la mano con el apoyo económico de parte del Estado a los deportistas, explicó.



“En un gobierno de Vargas, se entregará casa propia a aquellos deportistas que logren resultados destacados”, así como el apoyo para que obtengan becas para acceder a la educación superior.



