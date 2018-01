Uribe y Pastrana, rivales y aliados en busca del poder

Las relaciones políticas de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han estado marcadas por altibajos. Por recriminaciones recíprocas, muy duras, que ninguno de los dos quiere recordar hoy.



Los dos se volvieron a encontrar, del mismo lado, poco antes del plebiscito de octubre del 2016, en el rechazo al acuerdo de paz con las Farc y en una feroz oposición al presidente Juan Manuel Santos, de quien también fueron socios políticos.

Como aliados, Uribe y Pastrana acordaron en noviembre pasado liderar, en condición de jefes supremos, una alianza para ir por la Presidencia en 2018. “Alianza para la reconstrucción de Colombia”, la bautizaron.



El punto hoy es que Uribe y Pastrana son, a la vez, aliados y rivales en la reconquista del poder en 2018. Cada uno tiene su candidato: Uribe respalda a Iván Duque y Pastrana, a Marta Lucía Ramírez.



Y aunque en principio ambos son los líderes de la coalición en igualdad de condiciones por su estatus de expresidentes, se respetan y actúan con comunión de intereses, hay asimetrías notorias que pueden incidir en la decisión final.



Uribe es de lejos el político con más éxitos electorales en los últimos tiempos, tiene un partido del que es ‘amo, dueño y señor’ absoluto, con 39 congresistas elegidos en virtud de su prestigio y un récord de favorabilidad sostenido durante muchos años.



Pastrana, en cambio, llega a la coalición sin partido propio. Y sin mayor respaldo parlamentario ni de opinión.



Y como la campaña de los pastranistas en favor de Marta Lucía Ramírez ha asumido perfiles más punzantes, se han despertado tensiones en las filas uribistas.



Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana, echó mano de su cuenta en Twitter para promover la candidatura de Ramírez, pero siempre con sátiras para Duque.



“Por ahora, Marta Lucía más fuerte que ‘el que diga Uribe’”, escribió en uno de sus mensajes.



En otro tuit expresó: “En caso de una consulta, @mluciaramirez debe sumar a los votos conservadores los votos del 71 % del uribismo que no están con @IvanDuque”.



Los dardos de Juan Carlos Pastrana, que su hermano el expresidente no desautorizó, fueron duramente respondidos por defensores de Duque, desde el uribismo.



“Tranquilo, Sr. Pastrana. ¿Cuál es el encono? @mluciaramirez no necesita que usted envenene el esfuerzo por un candidato de unidad de oposición a Santos. Quiere sacar a Ordóñez y ahora a Duque. ¿Mañana va a querer sacar a Uribe? Serénese”, le respondió Rafael Guarín, asesor de Duque.



José Obdulio Gaviria, otro defensor del candidato uribista, le respondió: “Mientras @Iván Duque cogió ritmo de carrera y tiene en la mira al puntero, a @maluciaramirez el paso le alcanza a duras penas para llegar dentro del límite de clasificación. Nadie le va a ordenar al líder de la clasificación que espere a un gregario”.



El senador uribista Ernesto Macías también atizó la controversia y esta semana tuiteó: “Lo ideal para rescatar el país de la más grave crisis de la historia ocasionada por JMSantos es buscar un consenso para que @IvanDuque sea el candidato a la Presidencia, con la Vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez”.



Estos tuits son apenas una muestra del nivel que llegó a tomar esta semana el debate por la escogencia del candidato de la coalición uribista-conservadora y que pone a los dos expresidentes (aliados y rivales) a jugar el papel de jueces y partes.

Otro pleito

Pero las presiones de los pastranistas para asegurarle el tiquete presidencial a Marta Lucía Ramírez no es la única discusión que generaron. Estos también tendrían interés en sacar al exprocurador Alejandro Ordóñez de la contienda.



En entrevista con la revista ‘Semana’, Ordóñez acusó directamente a Pastrana de querer sacarlo del juego. “El expresidente Pastrana pretende representar a todos los sectores diferentes al Centro Democrático y ahí es donde se da el corto circuito. Yo estoy en la coalición desde su comienzo, por tanto, no me dejaré sacar a gorretazos y tampoco aceptaré unas reglas de juego que no sean garantistas”, dijo Ordóñez.



A mediados de esta semana, Camilo Gómez, uno de los compromisarios de Pastrana, reveló un documento en el que se propone que el candidato de la coalición no debe tener investigaciones de orden penal en curso.



Apenas unos minutos después, Camilo Gómez puso en su cuenta de Twitter una carta firmada por Marta Lucía Ramírez en la que anunció que acogía todas las reglas contenidas en el documento.



Algunos sectores interpretaron que esta propuesta estaba dirigida de manera específica a sacar a Ordóñez de la carrera presidencial.



Ante estas tensiones, Uribe dijo este jueves, por Twitter, que “las mejores reglas (para escoger el candidato de unidad) son las acordadas por los candidatos, apoyados por compromisarios”. Y acotó, en apoyo a lo dicho por Duque, que “la mejor campaña es la programática acompañada de credibilidad”.



El expresidente Pastrana, en público, ha dicho que se someterá a las reglas del juego, gane quien gane.



Pero fuentes cercanas a la coalición le dijeron a EL TIEMPO que Pastrana acudiría en la noche de este sábado a la cita en Barranquilla a decirle a Uribe: o nosotros u Ordóñez, pero juntos no. Punto de honor.

