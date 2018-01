‘La realidad del país demanda la unidad’: Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez se medirán en una consulta abierta el próximo 11 de marzo. De esa votación saldrá la carta para primera vuelta.

¿Cómo entendió la decisión final de Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana de aceptar su participación en la consulta?



Como un acto de sensatez política, pues la realidad actual del país demanda la unidad de todos los que representamos las mayorías que derrotó el 2 de octubre al régimen de Santos y las Farc, para evitar que nuestro pueblo siga el camino del totalitarismo y miseria que vive Venezuela.



¿Qué mensaje le quiere enviar a Pastrana, el mayor opositor a que usted participara en este proceso?



Que debemos seguir trabajando juntos por los intereses supremos de la Patria. Que necesitamos de toda su experiencia y conocimiento para lograr el triunfo que nos permita recuperar el país y alejarlo de la amenaza del socialismo del siglo XXI que encarna la izquierda.



¿Qué tan sincero es el beso que usted le dio a Marta Lucía Ramírez en la mejilla? ¿Fue un cumplido? ¿Un mensaje de paz?



Fue un abrazo y un beso sincero que expresa la unidad de la coalición, esa unidad que tendrá por objetivo ser la mayor fuerza electoral para ganar en la primera vuelta. Somos conscientes que no podemos arriesgarnos a la división porque ello solo beneficia a la izquierda, a los continuadores de Santos y a las Farc.



¿Qué elementos de identidad tendrá su campaña? ¿Cómo será? ¿Irá a concentraciones públicas con los otros dos candidatos?



Tenemos una agenda programada desde el inicio de la recolección de las firmas. En el mes que viene, continuaremos de cerca al ciudadano, escuchando sus preocupaciones y proponiéndole soluciones que permitan ganar su voto y ganar la consulta el 11 de marzo. No hemos decidido con los otros candidatos si haremos salidas conjuntas. Eso lo decidiremos el próximo domingo.



¿Qué reglas de juego adicionales definieron para la campaña? ¿Cuáles propondrá usted? ¿Es claro que el segundo en votos será el candidato a la vicepresidencia o todavía no?



Eso también lo decidiremos el próximo domingo.



¿Cuáles serán sus principales propuestas de campaña?



Mi programa de gobierno lo he denominado “Democracia con enfoque de familia”. Todas mis políticas públicas están diseñas con el ánimo de fortalecer el núcleo familiar, pues estoy convencido que si no tenemos familias fuertes no tendremos una sociedad fuerte. Con ese enfoque bajaré los impuestos, ampliaré la cobertura en pensiones, formalizaré el empleo, aseguraré la mejor prestación del servicio de salud, mejoraré la calidad de la educación libre de ideologías y alejaré a la juventud de las drogas.



Pero adicional al fortalecimiento de la familia, saldaré la deuda que existe con el pueblo que rechazó los Acuerdos de La Habana. Para ello convocaré a una Constituyente en la cual se deberá decidir sobre las razones que tuvimos los colombianos para decirle No a los Acuerdos.

Convocaré a una Constituyente en la cual se deberá decidir sobre las razones que tuvimos los colombianos para decirle No a los Acuerdos

Y aprovechando la Constituyente, promoveré una reingeniería institucional que busque verdaderamente la separación de los poderes públicos, los cuales han sido corrompidos por el gobierno. Por eso, limitaré las funciones del gobierno y del congreso para postular y elegir a magistrados y jefes de órganos de control. Asimismo recortaré en una cuarta parte el congreso de la República, e implementaré la meritocracia para acceder a las altas Cortes y a los órganos de control.



Un gobierno suyo, en caso de ser presidente, sería de talante uribista? ¿Conservador? ¿Cuáles políticas de Uribe y cuáles de Pastrana tomaría, por ejemplo?



Como le dije mi gobierno tendrá un enfoque de familia, donde todas las políticas públicas busquen su fortalecimiento y defensa. No obstante que adoptaría algunas políticas exitosas de los ex presidentes, como por ejemplo en materias de seguridad, economía y relaciones internacionales.



¿Hasta dónde llegarían ajustes suyos al acuerdo de paz con las Farc?



Quiero dejar en claro que no le haré ajustes a los Acuerdos. Como le dije, el pueblo en una Constituyente podrá definir la suerte de los mismos, especialmente en tres temas que fueron determinantes en el triunfo del plebiscito y que yo le he denominado los “inamovibles”.

El primero tendrá que ver con justicia. La Constituyente deberá definir si está de acuerdo con la impunidad total a los cabecillas de las Farc y su mecanismo, la JEP, o si por el contrario somete a los cabecillas a la justicia transicional dentro de la jurisdicción ordinaria. El segundo tema a abordar es si los cabecillas de las Farc podrán participar en política o no. Y el tercer tema será definir si los bienes de las Farc deberán ser expropiados y si el narcotráfico es delito político. Yo haré cumplir con autoridad lo que disponga el Constituyente.



Un gabinete suyo tendría representación de los dos expresidentes?



Muy seguramente. Hay que reconocer su conocimiento y experiencia.



Qué papel tendrían los expresidentes Uribe y Pastrana en un gobierno suyo?



Un papel importante. Como le dije, su experiencia y conocimiento ayudarán a que Colombia recupere su rumbo y busque el bien común de sus familias.

