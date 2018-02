Agarrón de Piedad Córdoba y Ordóñez tras foto en La Guajira

En la tarde de este viernes una foto calentó los ánimos entre la candidata presidencial y exsenadora Piedad Córdoba (por el movimiento Poder Ciudadanos), y el precandidato y exprocurador Alejandro Ordóñez (Centro Democrático).



El agarrón que se produjo en Twitter fue por cuenta de una imagen en la que Córdoba registró su encuentro con la precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez, en Riohacha (Guajira), en la misa de la Virgen de los Remedios.

Hoy, en la misa de la Virgen de los Remedios en Riohacha, me encontré y conversé con @mluciaramirez y @ClaraLopezObre, divergencia en nuestros puntos de vista pero siempre cariño y respeto en la diferencia. pic.twitter.com/BK8gBT5qce — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 2 February 2018

Ambas, según la exsenadora, conversaron y tuvieron divergencia en sus puntos de vista. “Pero siempre con cariño y respeto en la diferencia”, agregó la candidata.



A ese trino le llegó una respuesta de Alejandro Ordóñez. “¿Será por esto que le parezco “extremista” a la doctora Marta Lucía?”, en el cual citó la foto de las dos candidatas en Riohacha.

¿Será por esto que le parezco "extremista" a la doctora Marta Lucía? https://t.co/IoAcxr7lDL — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 2 February 2018

Córdoba no se quedó callada y le dijo a Ordóñez que las diferencias con Ramírez son políticas e ideológicas y le agregó a su mensaje: “Mis diferencias con usted son éticas, usted me persiguió y me sancionó sin pruebas desde su cargo y yo le gané en la legalidad. Usted es un corrupto”.



Agregó además a su trino que Ordóñez: “debería responder más bien por los miles de millones de pesos que perdió el Estado por las demandas en contra de sus sanciones pasionales e ideológicas, que evidentemente nunca fueron sustentadas con pruebas”.

Las diferencias entre @mluciaramirez y yo son políticas e ideológicas y en eso consiste la democracia. Mis diferencias con usted son éticas, usted me persiguió y me sancionó sin pruebas desde su cargo y yo le gané en la legalidad. Usted es un corrupto. https://t.co/KmsC52u54n — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 2 February 2018

.@A_OrdonezM debería responder más bien por los miles de millones de pesos que perdió el Estado por las demandas en contra de sus sanciones pasionales e ideológicas, que evidentemente nunca fueron sustentadas con pruebas. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 2 February 2018

Ordóñez contraatacó y le dijo a Piedad Córdoba: “No. Las diferencias entre usted y yo tienen que ver con el modelo de país. Usted espera ver a sus amigos genocidas de las Farc en la Casa de Nariño. Yo espero verlos en la cárcel pagando por el daño producido a los colombianos”.

No. Las diferencias entre usted y yo tienen que ver con el modelo de país. Usted espera ver a sus amigos genocidas de las Farc en la Casa de Nariño. Yo espero verlos en la cárcel pagando por el daño producido a los colombianos. https://t.co/UO17i5pl3n — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 2 February 2018

Tras esa réplica, Córdoba le dijo a Ordóñez: “Odebrecht, persecuciones políticas, miles de millones de pesos del Estado perdidos en demandas contra las sanciones impuestas por usted, destituido de su cargo por clientelista. No se lave las manos @A_OrdonezM, son los corruptos como usted los que no dejan progresar este país”.

Odebrecht, persecuciones políticas, miles de millones de pesos del Estado perdidos en demandas contra las sanciones impuestas por usted, destituido de su cargo por clientelista. No se lave las manos @A_OrdonezM, son los corruptos como usted los que no dejan progresar este país. https://t.co/GT4SgxVz4a — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 2 February 2018

Alejandro Ordóñez disputará el próximo 11 de marzo la consulta para presidente del Centro Democrático, junto con los precandidatos Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Por su parte, Piedad Córdoba será una de las candidatas que buscará la Presidencia en los comicios del próximo 27 de mayo.



ELTIEMPO.COM