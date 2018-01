Polémica por acuerdos de los del ‘No’ para escoger candidato

Una polémica se formó este miércoles por el anuncio de los primeros acuerdos para escoger candidato presidencial entre los sectores contrarios al acuerdo de paz con las Farc, los cuales dejarían por fuera de esa coalición al exprocurador Alejandro Ordóñez.

Desde hace varios meses los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana lideran una coalición de quienes acompañaron el ‘No’ en el plebiscito por la paz y proponen modificar el acuerdo de La Habana.



En estos días, el tema principal es la escogencia del aspirante a la Presidencia entre el candidato del Centro Democrático, Iván Duque; la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Ordóñez.



En este sentido, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, compromisario del expresidente Pastrana en esa coalición, reveló un documento en el que se fijan algunos requisitos para quien quiera ese cupo, entre los cuales están “no tener investigación penal, administrativa o disciplinaria”, lo que Ordóñez no cumpliría.



El exjefe del Ministerio Público tiene al menos una indagación preliminar en la Corte Suprema por supuestas irregularidades en el nombramiento en la Procuraduría.

Ese documento fue firmado, según Camilo Gómez, por Ramírez.



La exministra afirmó, en W Radio, que no se puede esperar a que los expresidentes “resuelvan a dedo” quién será el candidato y que si la idea es “rodear todos a Iván Duque”, ella no haría parte de esa coalición. Sugirió que iría sola a la primera vuelta.



Pocas horas después de conocerse estos primeros acuerdos, Ordóñez rechazó esos requisitos, anunció que no firmará la carta que los contiene y dijo que, si es necesario, seguirá “solo” su camino a la Presidencia.



“Si me dejan, estaré en la coalición. Que me derroten con votos. Por eso estoy pidiendo una consulta. Pero si no es así, seguiremos”, anunció en W Radio.



Incluso, aseguró que había hablado con Uribe y que el exmandatario le había dicho que la coalición “tenía que ser con los tres”; es decir, Duque, Ramírez y Ordóñez, o que de lo contrario “nos van a derrotar”.



Precisamente, Uribe escribió en Twitter: “Las mejores reglas son las acordadas por los candidatos, apoyados por compromisarios. La mejor campaña es la programática acompañada de credibilidad”.

