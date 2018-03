Multas, deudas y antecedentes de los candidatos al Congreso 2018

Un total de 2730 personas son hoy candidatos al Congreso de la República; 1787 aspiran a un escaño en la Cámara y 944 a uno en el Senado.



EL TIEMPO hará varias entregas esta semana con los antecedentes de estos aspirantes en temas de multas de tránsito, multas por manejar en estado de embriaguez, cuentas que le deben al Estado, investigaciones en la Procuraduría y antecedentes fiscales y policiales.

Además, usted mismo podrá consultar a través de este buscador toda esta información de los candidatos a Cámara y Senado. La navegación es muy sencilla. En esta herramienta usted debe poner el nombre y apellido del aspirante que quiere buscar y oprima enter. Por ahora, la herramienta funciona mejor en computadores de escritorio o portátiles, por lo que recomendamos usarla en estas plataformas y no en dispositivos móviles.



El sistema no discrimina entre mayúscula o minúscula y tampoco si pone o no tildes. Para conocer el resultado debe pasar el cursor sobre cada ítem.Ojo: la fecha de consulta de esta información fue del 15 de enero hasta el 4 de marzo de 2018.



En este link puede encontrar el buscador



El buscador le arrojará el nombre complejo del candidato, el partido al que pertenece y cinco tipos de antecedentes:



Multas de tránsito: total de multas, el valor de las mismas y si tiene alguna por manejar en estado de embriaguez



Deudas con entidades: la cantidad de deudas, a cuántas entidades le debe y cuáles son esas instituciones



Sanciones con la Procuraduría: cuántas sanciones tiene y la descripción de esas sanciones



Reportes en Contraloría: si tiene o no investigaciones o sanciones por gestión fiscal o mal manejo de bienes públicos



Antecedentes policiales: si es requerido o no por las autoridades



Esta investigación también contará con diversas infografías que estaremos publicando en www.eltiempo.com con el top de los candidatos que, según los registros oficiales de entidades como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el Boletín de Deudores Morosos del Estado, la Contraloría, entre otros, tienen cuentas pendientes.

Aspirantes al Senado

Candidatos con ‘culebras’

Tras la recolección de información pudimos, por ejemplo, determinar que a corte de 4 de marzo el top de los candidatos con más multas de tránsito lo lidera el aspirante Hernán Darío Echeverri del Partido Sí se puede con 35 multas en el Simit.

Lo sigue la aspirante Claudia Bustamente del Centro Democrático con 17 multas, Rosmery Torres del Partido Liberal con 11, la misma cifra que tienen Nicolás Reinel Picón de Alianza Verde, Laureano Acuña del Partido Conservador y Jhon Alexander Bermúdez de la Lista de la Decencia.



Los candidatos con 10 multas son Wilder Castiblanco de Opción Ciudadana, José Alirio Duarte de La Lista de la Decencia, y Elina Judith Rodríguez del Polo Democrático. Víctor Miguel Pérez del Movimiento Todos Somos Colombia tiene 9 multas.



Sobre ello, EL TIEMPO dialogó con los dos candidatos que tienen más multas. Según Echeverri, quien más sanciones tiene en el Simit, sus papeles se perdieron y algunas de las 35 infracciones no le fueron impuestas a él.



“Sí tengo multas, aunque no muchas en toda una vida de conductor. Tengo más de 22 años conduciendo. Lo que pasó es que hace unos años se me perdieron documentos y me aparecieron varias multas hasta en sitios que nunca he visitado y que no se me impusieron a mí, pero la verdad es que no me he defendido aún porque me enteré”, afirmó



Por su parte, Claudia Bustamante, afirmó que la “tomó por sorpresa” esa información y que generalmente no se hacía cargo de ese tipo de cuentas.



“Yo me separé hace casi dos años y mi esposo era el que estaba a cargo de todo lo del carro. Yo lo manejaba, pero él pagaba esas cosas, incluso era el que le ponía aceite, cambiaba llantas, etc. Yo sigo manejando el carro, pero como me fui de la casa donde vivía con él seguramente esas multas llegaron allá y no me enteré. Me toma por sorpresa esto, ustedes son los que me están informando de ese asunto”, explicó Bustamante.

Aspirantes que más deben dinero en multas de tránsito. Así está ese listado:

En primer lugar el aspirante por el Partido Conservador Melkis Kammerer, quien tiene seis multas de tránsito por un valor de más de 115 millones de pesos. Le sigue Jaime Dussan con cuatro multas de más de 46 millones de pesos, luego Hernán Dario Echeverri del Partido Sí se puede con más de 22 millones de pesos.



También Luis Humberto Contreras del movimiento Todos Somos Colombia presentan dos multas de más de 11 millones de pesos. En el cuarto lugar está nuevamente Claudia Bustamante del Centro Democrático con poco más de 10 millones de pesos y Donald de Jesús de la Alianza Verde con nueve multas de tránsito por más de 9 millones de pesos.

Por manejar en estado de embriaguez

De nuevo en el primer lugar está Melkis Kammerer, del Partido Conservador con dos multas por conducir bajo efectos del alcohol. Le siguen con una infracción de este tipo Manuel José Jáuregui de Opción Ciudadana, Jaime Dussan del Polo, Héctor Vargas del partido Conservador, Giovanni Santos y Luis Humberto Contreras del movimiento Todos Somos Colombia.



También tienen una multa por manejar en estado de embriaguez Carlos Arturo Posso del partido Conservador y Feliciano Valencia del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).



Sobre estas multas, EL TIEMPO intentó contactarse con Melkis Kammerer, con Manuel José Jáuregui e incluso con el partido Opción Ciudadana, pero no fue posible.



Jaime Dussan, del Polo Democrático, afirmó a EL TIEMPO que, tanto la multa con mayor valor que aparece en el Simit, que es la infracción por supuestamente conducir en estado de alicoramiento y que fue impuesta en Cartagena, como las otras tres fueron apeladas y una de ellas derogadas.



“Un policía de Cartagena pidió que se detuviera mi vehículo, pero quienes tenemos medidas de protección solo paramos en guarniciones militares. Cuando él me da la señal de pare yo le informé de esa medida porque ese tipo de vehículos tienen unos micrófonos y seguí. El policía pensó que estaba borracho y por eso me impuso la multa, pero si usted ve en la Secretaría de Movilidad de Cartagena eso fue derogado”

Y agregó:



“Las otras multas también fueron apeladas. Era un carro personal, pero con conductor designado porque yo nunca manejo mi carro. El señor nunca avisó de esas multas”, dijo.

Aspirantes a Cámara

Deudas y más

En la otra corporación que integra el Congreso no se quedan atrás. Leidy Tatiana Palacios, aspirante por el departamento del Valle por el Partido Conservador tiene 35 multas de tránsito.



La siguen Israel Quintero, candidato del Centro Democrático en Sucre con 11 multas, igual cifra que José Ramiro Luna, de esa misma colectividad, pero candidato por Norte de Santander.



Diez candidatos aparecen con diez infracciones:



- Adriana Alvarado de Opción Ciudadana por Cundinamarca

- Alba Estacio, del Partido Liberal por el Valle

- Carlos Alberto Bernal, del Centro Democrático por Valle

- Gina Gnecco, de Cambio Radical en La Guajira

- Henry Rodríguez Pinzón, de la Lista de la Decencia en el Tolima

- Hernán Meneses de Coalición Colombia en Risaralda

- Hernando Zabaleta Echeverry, del movimiento político Todos Somos Colombia en Bogotá

- José Marrugo, del Polo Democrático en Sucre

- Luis Chiquillo, de los conservadores en Casanare

- Rosa Escobar de Todos Somos Colombia en Valle

Multas por manejar en estado de embriaguez

Respecto a los candidatos con multas por manejar en estado de embriaguez lidera la lista Pedro Figueroa con una multa. El candidato también está como el número uno en deudas por infracciones de tránsito. En total debe 16.203.164 millones de pesos. Lo sigue Leidy Tatiana Palacios, quien debe más de 15 millones de pesos en infracciones.



Todos los registros podrá encontrarlos en el buscador o en las infografías que a diario publicaremos en www.eltiempo.com

Este trabajo fue realizado por:

Cindy Morales, Rafael Quintero, Ginna Morelo, Michell Quiñones, José David Rodríguez, María Isabel Ortíz, Juan David López, Hernán Fernández y Julio César Guzmán.