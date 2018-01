Registraduría alerta sobre correos falsos

16 de enero 2018 , 08:21 a.m.

La Registraduría alertó sobre correos electrónicos de personas que se hacen pasar por la entidad, inclusive utilizando sus logos, para engañar a los colombianos. En los mensajes se señala “un puesto de votación diferente al inscrito”.

De acuerdo con la entidad en la comunicación se adjunta un link que “puede tener un virus malicioso o capturar información importante de los colombianos”, por lo que se recomienda no abrirlo. Además, reportar estos correos “falsos”, a través del CAI virtual de la Policía.



La Registraduría no informará sobre “el cambio de puesto de votación, ni se enviarán correos o mensajes informando sobre esa situación”.



Es por eso que los colombianos que quieran validar su puesto y lugar de votación podrán hacerlos únicamente por la página de la entidad, en los próximos días.



Hasta el momento la Registraduría está cruzando la información entre quienes acudieron a la entidad hasta el 11 de enero para cambiar su lugar de votación y el censo electoral.



Esta no es la primera vez que la entidad ha tenido que salir a desmentir los rumores sobre los procesos electorales. En la última semana se ha visto enfrentada a varias cadenas de WhatsApp en las que se relaciona el voto electrónico y el proceso electoral de este año.



POLÍTICA.