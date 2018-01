¿Qué hacen los representantes en la Cámara de Representantes?

05 de enero 2018 , 07:23 a.m.

En Colombia, el organismo que busca dar mayor representación política desde lo territorial y lo cultural es la Cámara de Representantes del Congreso de la República, cuya conformación para el periodo 2018-2022 será decidida por los colombianos este domingo 11 de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas.

Estas son algunas preguntas y respuestas para entender qué es y cómo funciona la segunda cámara que junto al Senado, conforma el Congreso.

¿Cómo está conformada la Cámara de Representantes?



En total, hay 166 representantes a la Cámara en el país. De estas, 161 (¿curules?) son ordinarias. Es decir, se escogen entre los partidos políticos con personería jurídica, pero hay cinco más que son especiales. Una es para los colombianos residentes en el exterior, otra para un representante de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia, otra más para jurisdicción especial indígena y dos más para representantes de los afrocolombianos.



¿Cambiará el número de representantes en las próximas elecciones?



Es posible. A raíz de la reforma política de 2015, la fórmula vicepresidencial del candidato que quede en segundo lugar en las próximas elecciones presidenciales, tendrá una curul optativa como representante a la Cámara (el candidato tendría esa curul en el Senado). Con eso, pasarían a ser 167 representantes.



Por otro lado, aunque las Farc tienen derecho a cinco curules en la Cámara como garantía de participación política, estas no serán cinco adicionales, sino que se contarán dentro de las 166 ordinarias, a diferencia de lo que sucederá en Senado, donde sí son adicionales.



¿Qué es la Cámara de Representantes?



Es un órgano colegiado, de alcance nacional, pero elegido por circunscripciones territoriales y especiales, elegido para periodos de cuatro años, con representación de partidos y movimientos políticos que alcancen alguna de las curules asignadas según la población del territorio.

Así como el Congreso posesiona al Presidente de la República, es este quien instala las sesiones parlamentarias al inicio de cada período legislativo. Foto: Diego Caucayo Correa / EL TIEMPO

¿Cómo se decide cuántos representantes hay por departamento?



Cada fracción territorial (los departamentos, más el distrito capital de Bogotá) tiene derecho a dos representantes a la Cámara, según lo establece la Constitución. Desde ahí, comienzan a sumar un representante más por cada 365.000 habitantes o por una fracción mayor a 182.500 habitantes que se tenga en “en exceso” sobre los primeros 365.000. Por ejemplo, el departamento de Antioquia tiene 17 curules, dos por disposición legal y 15 más por peso poblacional, mientras que Amazonas, cuya población no alcanza los 365.000 habitantes, solamente tiene las dos iniciales.



¿Qué hace la Cámara de Representantes?



Junto al Senado, son las instituciones que conforman el poder legislativo, es decir, tienen la función primordial y fundamental de “hacer las leyes”, como dice la Constitución de 1991. Esto implica formularlas, interpretarlas, reformarlas o derogarlas. Tienen iniciativa de ley (pueden proponerlas), pero también estudian las que proponen otros poderes públicos, como el Gobierno o los entes de control.



¿Qué se necesita para ser representante a la Cámara?



Ser mayor de 25 años y ciudadano en ejercicio, además de cumplir otros requisitos legales como no tener sanciones penales o administrativas vigentes al momento de lanzar una candidatura.



Entre las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes está la de elegir al Defensor del Pueblo y examinar las cuentas generales del presupuesto y tesoro que presenta el Contralor General de la República. Además, tiene en sus manos el poder de acusar ante el Senado, y por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la misma Cámara, al Presidente de la República o a cualquier otro miembro de la comisión de aforados, como sucedió, por ejemplo, en el caso del exmagistrado Jorge Pretelt. También es a esa comisión a donde llegan las acusaciones que contra esos mismos funcionarios presente la Fiscalía General de la Nación o particulares.



¿Sobre qué pueden hacer leyes?



Aunque la Constitución da unos lineamientos, en teoría no hay materias que estén por fuera del poder del Congreso. Tanto el Senado como la Cámara tienen iniciativa legislativa, aunque hay algunas excepciones, como que las leyes en materia de impuestos deben comenzar en la Cámara y las de relaciones internacionales deben comenzar en Senado.

¿Cómo funciona la Cámara?



Se reúne en sesiones ordinarias por periodos legislativos o legislaturas. Cada año tiene dos legislaturas, una entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y otra entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Sin embargo, el Gobierno puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante el tiempo que considere necesario, pero durante ese tiempo solo deberá ocuparse de lo que motive el llamado a ‘extras’.



¿También tiene funciones en conjunto con el Senado?



Tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, la Constitución establece un listado de funciones que incluyen aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, definir la división del territorio y establecer cómo se crean, eliminan o modifican las entidades territoriales, dar atribuciones especiales a las asambleas departamentales, cambiar la residencia de los poderes nacionales “en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública”, determinar la estructura de la administración pública, hacer control político al Gobierno, conceder facultades extraordinarias al Presidente de la República cuando este lo pida por necesidad o conveniencia pública, determinar la moneda legal, aprobar o rechazar tratados internacionales celebrados por el Estado colombiano, conceder indultos o amnistías por delitos políticos y regular la función pública.



