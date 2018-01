¿Qué es un senador y qué hace el Senado de la República?

05 de enero 2018 , 07:17 a.m.

05 de enero 2018 , 07:17 a.m.

En Colombia, 102 personas ocupan el puesto de senador, es decir, integran el Senado de la República, una de las dos cámaras que conforman el Congreso de la República. En las próximas elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el próximo 11 de marzo, esos puestos no solamente se renovarán, sino que es probable que aumenten debido al acuerdo de paz con las Farc.

¿De dónde vienen los senadores?

Aunque ha cambiado con los siglos, la figura del senador viene de la antigua Roma. En estricto sentido, su origen latino significa “anciano”. Durante siglos, el Senado fue una especie de órgano consultivo del poder romano en materias que no distan mucho de los temas que toca un Senado en las democracias modernas.



¿Por qué se le llama Cámara alta al Senado?



En muchas de esas democracias, el Congreso se ha dividido en dos cámaras, por lo que se le llama congreso bicameral: una “alta” y una “baja”. Pero lo alto o lo bajo es apenas una anécdota, y se debe a que en algún momento de la historia en Estados Unidos, una cámara ocupó el piso superior y la otra el piso inferior. Depende del sistema político de cada país saber cuál tiene más poder.



En el caso de Colombia, el Senado es la cámara alta. A diferencia de la Cámara de Representantes (cámara baja), este es un cuerpo colegiado de representación nacional. Esto significa que los senadores son elegidos por ciudadanos de cualquier parte del país, a diferencia de los representantes, que son elegidos por territorios específicos.

En el último año, por el Senado pasaron decisiones tan importantes como la implementación legislativa del acuerdo de paz con las Farc. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Entonces, ¿qué es el Senado?

Es un cuerpo colegiado elegido por circunscripción nacional por periodos de cuatro años para ejercer las funciones definidas por la Constitución y la ley, con representación de todos los partidos políticos que superen el umbral electoral en elecciones, sin distinción de su orientación política ni de su relación de simpatía u oposición frente al Gobierno.



¿Para qué son elegidos?



Ahora bien. El Senado y la Cámara, como instituciones del poder legislativo, tienen la función primordial y fundamental de “hacer las leyes”, como dice la Constitución de 1991. Esto implica formularlas, interpretarlas, reformarlas o derogarlas.



¿Sobre qué pueden hacer leyes?



Aunque la Constitución da unos lineamientos, en teoría no hay materias que estén por fuera del poder del Congreso.



¿Es la institución más poderosa del país?



Aunque Colombia no es un sistema parlamentario (como el Reino Unido, por ejemplo), en el que el poder del Congreso está por encima del presidencial, sino un sistema presidencial, en el que la figura unipersonal del Presidente de la República ocupa el principal lugar de poder, el Congreso tiene suficientes poderes como para ser calificado una de las instituciones más poderosas en la definición del presente y el futuro del país.

Así como el Congreso posesiona al Presidente de la República, es este quien instala las sesiones parlamentarias al inicio de cada período legislativo. Foto: Diego Caucayo Correa / EL TIEMPO

¿Cuáles son esos poderes?



El Senado tiene unas funciones específicas. Por ejemplo, es el responsable de admitir o rechazar una eventual renuncia del Presidente o Vicepresidente de turno a su cargo. También le corresponde aprobar o rechazar los ascensos militares que confiera el Gobierno a los cargos más altos. También puede dar licencia al Presidente, en caso de que necesite retirarse temporalmente de su cargo, así como decidir sobre las excusas que pueda tener el Vicepresidente si se le requiere para ejercer la Presidencia.



Otras decisiones tan trascendentales como permitir paso de fuerzas militares extranjeras por el territorio del país o autorizar al Gobierno a declarar la guerra a otra nación también caen en el Senado de la República. Además, este es el encargado de elegir los magistrados de la Corte Constitucional y al Procurador General de la Nación.



¿Solamente sirve para decidir sobre el Gobierno?



No. El Senado también tiene una función que podría llamarse judicial, aunque no pertenezca al poder judicial: es encargado de conocer las acusaciones que la Cámara de Representantes eleve sobre el Presidente de la República o cualquier otro aforado, como magistrados o fiscal general.



En este sentido, tiene la facultad de imponer penas como la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de derechos políticos, aunque es la Corte Suprema de Justicia la encargada de seguir el juicio criminal, en caso de que así se considere necesario. En todo caso, el Senado decide si una causa merece seguir hacia la máxima instancia penal del país, o no.

¿Qué se necesita para ser senador?



Los requisitos que pone la Constitución para ser Senador son los mismos que para aspirar a la Presidencia: ser mayor de 30 años, colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Los senadores pueden ser reelegidos indefinidamente.



¿Cómo funciona el Senado?



Se reúne en sesiones ordinarias por periodos legislativos o legislaturas. Cada año tiene dos legislaturas, una entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y otra entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Sin embargo, el Gobierno puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante el tiempo que considere necesario, pero durante ese tiempo solo deberá ocuparse de lo que motive el llamado a ‘extras’.



¿Por qué podría aumentar el número de senadores?



Además de los 100 senadores por jurisdicción ordinaria y los 2 senadores que son elegidos por jurisdicción especial indígena, la reforma política de 2015 creó una curul adicional a la que tiene derecho el candidato presidencial que ocupe la segunda posición, aunque es optativa. Además de esa, que es la 103, si las Farc no suman suficientes votos como para alcanzar senadores, igual tienen derecho a 5 curules, que serían adicionales. En total podrían ser hasta 108 senadores para el periodo 2018-2022.



¿También tiene funciones en conjunto con la Cámara?



Tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, la Constitución establece un listado de funciones que incluyen aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, definir la división del territorio y establecer cómo se crean, eliminan o modifican las entidades territoriales, dar atribuciones especiales a las asambleas departamentales, cambiar la residencia de los poderes nacionales “en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública”, determinar la estructura de la administración pública, hacer control político al Gobierno, conceder facultades extraordinarias al Presidente de la República cuando este lo pida por necesidad o conveniencia pública, determinar la moneda legal, aprobar o rechazar tratados internacionales celebrados por el Estado colombiano, conceder indultos o amnistías por delitos políticos y regular la función pública.



ELTIEMPO.COM