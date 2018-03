Lo que debe saber si va a votar en el exterior

Los colombianos en territorio internacional ya pueden votar desde este lunes en las elecciones de Congreso y las consultas de los partidos políticos.

En total, son 720.259 colombianos habilitados para votar en el exterior, de los cuales 381.560 son mujeres y 338.699 son hombres.



En 69 países se instalaron 1.175 mesas en 234 puestos de votación.



Si no conoce en lugar de votación que le correspondió, la Registraduría recomienda verificar su puesto en la aplicación Infovotantes 2018.



El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, manifestó que el horario de las votaciones es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Solo se podrá votar con la cédula.



Suárez agregó que en Venezuela se decidió que no se hará la votación en 19 puestos que para las elecciones se instalaban por fuera de los consulados. Por lo que en ese país solo se votará en los 15 consulados.

¿Todavía puede inscribirse?

De acuerdo con la Registraduría, la inscripción de cédulas de colombianos que residen en el exterior, para las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República, período constitucional 2018-2022 estuvo abierta desde el 11 de marzo de 2017 hasta el 11 de enero de 2018 para Congreso, por lo que si no hizo esto previamente no podrá votar esta semana en el exterior.De otro lado, para la votación para elegir al Presidente de la República todavía está a tiempo de inscribir su cédula en este link.

Estos son los puestos de votación en EE. UU. y España

Si va a votar en Estados Unidos



-Atlanta:

Consulado General: 1117 Perimeter Center West, Northern Building Suite N411, Atlanta, GA 30338



-Charlotte:

Coalición Latinoamericana: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205



-Greenville:

Mundo Viajes: 1140 Norte Pleasantburg Dr. Suite #C , Greenville, SC 29607



-Boston:

Consulado General: 31 Saint James Avenue suite 960, Boston, MA 02116



-Central Falls

504 Weeden St., Pawtucket, RI 02860.



-Chicago:

Consulado General: 500 North Michigan Avenue, Fifth floor, Chicago, IL 60611



-Minnesota:

Mercado central: 1515 East Lake Street, segundo piso, Minneapolis, MN 55407



-Missouri:

2200 I-70 Drive SW, Columbia, MO 65203



-Michigan:

17100 Laurel Park Drive, North Livonia, MI 48152



-Austin:

Crown Plaza Hotel: 6121 North IH-35, Austin, TX 78752 (esquina noreste I - 35 y 290)



-Dallas:

Hotel DoubleTree by Hilton: 4099 Valley View Ln, Dallas, TX 75244



-Houston:

Consulado General: 2400 Augusta Drive, Suite 400 Houston, TX 77057



-El Paso

Hotel DoubleTree by Hilton: 600 N. El Paso Street, TX 79901



-San Antonio:

DoubleTree by Hilton -San Antonio airport: 37 NE Loop 410 (en McCullough), San

Antonio, TX 78216



-Nueva Orleans:

Hotel DoubleTree by Hilton Hotel - Aeropuerto de Nueva Orleans, 2150 Veterans Blvd, Kenner, LA 70062



-Oklahoma City: Por confirmar.

Agencia Latina: 420 SW 10th Street, Oklahoma City, OK 73109



-Los Ángeles:

8383 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA, 90211



-San Diego

Hotel Double Tree by Hilton Mission Valley: 7450 Hazard Center Dr, San Diego, CA 92108



-Phoenix

5107N., 7th street, Phoenix AZ 85014



-Miami:

Miami Dade College Downtown: 300 NE Second Ave, Miami, FL 33132



-Kendall:

Miami Dade College Kendall Campus: gimnasio Gibson Center, 11011 SW 104th St,

Miami, FL 33176



-Hialeah:

Milander Center for Arts and Entertainment: 4800 Palm Ave. Hialeah, FL 33012



-Plantation:

Auditorio Deicke: 5701 Cypress Road. Plantation, FL 33317



-Weston:

High School secundaria de la bahía de Cypress: 18600 Vista Park Blvd., Weston, FL 33332



-West Palm Beach:

Florerias de Greenacres: 7155 Lake Worth Rd, Lake Worth, FL 33467



-Sarasota:

Hotel Ramada: 7150 N Tamiami Trail, Sarasota, FL 34243

-Newark:

Consulado General: 550 Broad Street Floor15, Newark, NJ 07102



-Atlantic City:

Iglesia Nueva Jerusalén 1713 Arctic Avenue, Atlantic City, NJ 08401



-Dover:

Club Colombia: 11 E Blackwell Street, Dover, NJ 07801



-Elizabeth:

Escuela # 27: 505-517 Morris Avenue, Elizabeth, NJ 07208



-Hackensack:

65 Central Avenue, Hackensack, NJ 07601



-Morristown:

Departamento de Bomberos de Morristown: 161 Speedwell Avenue Morristown, NJ 07960



-Paterson:

El Museo de Paterson: 2 Market Street, Paterson NJ



-Trenton:

132 Kent Street, Paterson, NJ 07501



-Union City:

Hudson Community College: 4800 John F. Kennedy Blvd., Union City, NJ 07087



-Filadelfia:

Esperanza College: 4261 North 5th Street, Philadelphia, PA 19140



-Manhattan:

Consulado General: 10 East 46th street, Nueva York, NY 10017



-White Plains:

Centro del condado de Westchester: 198 Central Avenue, White Plains, NY 10606



-Port Chester:

Port Chester Rye (escuela media): 113 Bowman Ave Port Chester, NY, 10573



-Bridgeport:

Viaje por Caribe: 1320 E. Main Street, Bridgeport, CT 06608



-Queens:

Escuela pública 69: 77-02 37th Ave Queens NY 11372



-Hamptons:

Tienda Latin Center: 39 West Montauk Hwy, Suite 6, Hampton Bays, NY 11946



-Brentwood:

Academia de fútbol La Espiguita: 1795 Brentwood Rd., Brentwood, NY 11717



-Ithaca:

Iglesia luterana de San Lucas: 109 Oak Avenue, Ithaca, NY 14850



-San Francisco:

Consulado General: 595 Market St, Suite 1190, San Francisco, CA 94105



-Las Vegas:

820 Rancho Lane: suite 35, Las Vegas, NV 89106



-Tacoma:

Centro de Eventos de Cultura: 5602 S Washington St., Tacoma WA 98409



-Denver:

2525 W Alameda Ave., Denver, CO 80219



-Salt Lake City:

Edificio del condado de Salt Lake: 2001 South State St., Salt Lake City, UT 84190 (primer piso de la torre norte).



-Alaska:

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe: 3900 Wisconsin St. AK 99517



-Orlando:

Orlando Airport Marriott Lakeside: 7499 Augusta National Dr., Orlando, FL 32822



-Tampa:

5901 W Linebaugh Ave., Tampa, FL 33624



-Jacksonville:

6293 Powers Ave, Jacksonville, FL 32217



-San Juan:

Lobby del edificio Mercantil Plaza: 2 Avenida Ponce de León, oficina 814, San Juan,



Puerto Rico



-Mayagüez:

Sala A del Edificio Darlington: Mayagüez, Puerto Rico 00680



-Washington DC

Centro de Asuntos Municipales - Centro Frank D. Reeves: 2000 14th St NW Primer Piso, Washington DC 20009



Si va a votar en España



-Consulado General Central de Colombia en Madrid



-Instituto de Educación Superior Ramiro de Maeztu, en Madrid



-Instalaciones de la Policía local, en el edificio Municipal Rúa das Artes en Lugo



-Centro de atención Integral a Personas sin hogar, en Albacete



-Centro Cívico Rondilla, en Valladolid



ELTIEMPO.COM