No caiga en la falsa información que se mueve sobre las elecciones

Por redes está circulando una cadena con información fraudulenta en la que se señala que si el tarjetón no tiene la firma del jurado el voto no es valido. El registrador, Juan Carlos Galindo, acaba de señalar en rueda de prensa que en el momento del conteo el sufragio no se invalida, así no tenga la correspondiente firma. "Se tratará de una irregularidad del jurado que luego examinarán las autoridades electorales", informó Galindo.