¿Era jurado de votación y no fue? Estas podrían ser las consecuencias

Este domingo se desarrollan las elecciones presidenciales y los ciudadanos están llamados a ejercer su derecho al voto.



Para esta jornada electoral, en la cual están habilitados para votar 36'219.940 colombianos, se dispusieron 96.657 mesas de votación distribuidas en 11.233 puestos en todo el territorio nacional, y en el exterior se ubicaron 235 puestos de votación en consulados, donde se instalaron 11.433 mesas.



Para todos esos puestos de votación la Registraduría designó a jurados de votación, cuya función es adelantar el escrutinio de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido asignados.

Los jurados de votación estaban citados para llegar al puesto a donde fueron asignados a más tardar a las 7:30 de la mañana de este domingo, pero ¿qué le pasa a quien era jurado de votación y, de forma injustificada, no asistió a la cita?



En primer lugar, vale recordar que no haber sido notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación. Los ciudadanos podían consultar, a través de la página web de la Registraduría, sí habían sido designados para esta función.



En cuanto a las sanciones, quienes incumplieron sin justa causa a la cita como jurado de votación se exponen a una multa equivalente de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional.



Es decir, a quien se hizo el ‘loco’ para no ir le puede salir hasta por $7’812.420 su ausencia.



Por otro lado, los jurados que se desempeñan como servidores públicos y no fueron a la mesa que les designaron este domingo, podrían ser destituidos del cargo que desempeñen en la institución en la que estén.



Existen algunas causas por las cuales los ciudadanos pueden excusarse de prestar el servicio de jurados de votación.



La primera, es si un hijo, cónyuge, padre o madre del jurado tienen una enfermedad grave, también aplica en caso de muerte de los mencionados anteriormente, el día de las elecciones o en un plazo de tres días antes de las votaciones. También pueden ser eximidos los menores de 18 años de edad.

