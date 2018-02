Bogotá y otras siete capitales del país, en riesgo electoral extremo

En total, 166 municipios tienen algún tipo de riesgo (medio, alto o extremo) en las próximas elecciones, según el informe de riesgo electoral que fue entregado este jueves por la Misión de Observación Electoral (MOE).



De esos 166 municipios, 56 aparecen en el informe con índice de riesgo electoral extremo, entre ellos siete ciudades grandes, incluida Bogotá. El informe se conoce en medio de una creciente pugnacidad por la campaña política y a menos de un mes de los comicios para el nuevo Congreso.

A la capital del país se suman Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Popayán, Santa Marta y San José del Guaviare, que muestran alta posibilidad de fraude electoral en Cámara y Senado, así como índices de violencia. Otros 67 municipios tienen riesgo alto y 43 están en riesgo medio.



“Esta noticia de Bogotá no es nueva, pero ahora parece ser más visible. El fraude electoral en Bogotá ha pasado en muchas elecciones y el ejemplo más claro es el trasteo de votos. Aunque algunas autoridades insisten en que las personas tienen el derecho de cambiar el lugar de votación hay situaciones como la de grandes e inusuales números de votantes o contrición al elector que sin duda llevan a pensar en irregularidades”, explica a EL TIEMPO Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Bernal, además, agrega que antes el cubrimiento de medios y de analistas estaba sobre las regiones más golpeadas por el conflicto o en zonas de corrupción. Tras el acuerdo de paz y la disminución de violencia en varios lugares del país el foco parece estar sobre otras temáticas.

En Colombia, de acuerdo con la MOE, hay 166 municipios con algún tipo de riesgo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Todos los informes estaban orientados hacia el tema de violencia y, especialmente sobre el foco de las Farc, por eso no se volteaba a ver sobre la compra y venta de votos que en Bogotá también se ha dado”, indica.



La capital del país es un fortín electoral importante. De los poco más de 36 millones de personas que componen el censo electoral, 5’700.000 están en Bogotá (casi el 16 por ciento), y por eso se constituye en la primera fuerza en votaciones. Además, la ciudad tiene altos índices de participación y por tanto es una zona en disputa para cualquier político.



En cambio, el exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez opina que no hay fuentes que permitan mostrar resultados tan contundentes como los que presenta la MOE. “Me parece un despropósito concluir que Bogotá está en riesgo extremo. Uno no ve gente armada en las esquinas, ni grupos violentos por las calles. En Bogotá nunca se ha presentado algo así. Yo no descarto que sí existan denuncias sobre compra de votos, pero no con constreñimiento el elector y menos trashumancia”, explica.

Más violencia

Solo en el ítem de violencia, los resultados de la MOE son:



50 municipios en nivel de riesgo extremo, 117 en riesgo alto y 139 en riesgo medio.



En el de indicativo de posible fraude electoral en Senado:



37 en nivel de riesgo extremo, 117 en riesgo alto y 228 en riesgo medio



En el de indicativo de posible fraude electoral en Cámara:



45 en nivel de riesgo extremo, 125 en riesgo alto y 185 en riesgo medio



CINDY A. MORALES

Subeditora ELTIEMPO.COM

Correo: cinmor@eltiempo.com

En Twitter: @cinmoraleja