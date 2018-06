Piénselo dos veces antes de publicar su certificado electoral en redes

Durante las jornadas electorales es común ingresar a las redes sociales y ver una gran cantidad de usuarios haciendo púbico su certificado electoral.



La práctica, que parece inocente y una forma de invitar a otros a ejercer su derecho al voto, podría llegar a ser peligrosa si no se toman las medidas necesarias para ocultar la información personal convirtiendo al votante en una presa fácil para los delincuentes.

El general Eliecer Camacho, gerente del Plan Electoral 2018 para la Policía, dijo a EL TIEMPO que es fundamental recordar a los colombianos que aunque este tipo de publicaciones no están prohibidas, antes de hacerlo la persona debe ser consciente del riesgo que esto representa si no se toman las precauciones necesarias.

"Es importante informarle a los ciudadanos que cuando publiquen este certificado deben retirar o cubrir sus datos personales, ya que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y realizan actividades ilícitas con esta información", afirmó Camacho.



El General agregó que ya hay bajo reserva algunas investigaciones en curso por suplantación, es decir, delitos que no son cometidos por el ciudadano sino por criminales que realizan actividades a nombre de terceros.

Por su parte Camilo Andrés García, investigador en cultura digital autor del libro 'Mucho Hacker', recordó que el suministrar datos como cédula, nombres, apellidos, y ciudad le permite a cualquier persona indagar sobre su vida personal y construir un perfil sin su autorización.



"Esto puede ser utilizado para hacer acciones como fraudes, indagación de vida privada y otros delitos. Por ejemplo, con la cédula se averigua en la Secretaría de Tránsito de Bogotá si esa persona tiene comparendos y obtener más datos suyos", mencionó García.

Añadió que existen bases de datos donde desconocidos logran obener información como teléfonos, nombres de empresas, capitales, negocios con el Estado con tan solo tener su número de cédula. "Con datos personales se hace trampa en muchos aspectos. Desde pedir un libro en una biblioteca pública, hasta adquirir un celular o un préstamo", concluyó.



Por eso, durante la jornada electoral de este domingo, sea cuidadoso con lo que publica en sus perfiles en redes sociales, evite actuaciones ingenuas o irresponsables y comparta con sus conocidos esta información que seguro le ahorrará dolores de cabeza.



