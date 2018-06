¡Ojo! Si votó en primera vuelta debe volver a hacerlo el domingo

La campaña de Iván Duque denunció el falso video que está divulgándose para hacerle creer a los colombianos que quienes votaron el pasado 27 de Mayo por el candidato del Centro Democrático no tienen que votar en segunda vuelta y solo deben promover su apoyo a través de redes sociales.



"Se reitera la posición de respeto durante esta jornada electoral bajo el principio de 'Soluciones no agresiones' y se extiende la invitación al pueblo colombiano a que ejerza su derecho al voto acercándose a las urnas el próximo domingo", declaró el equipo del político en un comunicado.



Agregó que el ejercicio democrático debe estar enmarcado en información real y no en mentiras ni en difamaciones.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral, MOE, dijo a EL TIEMPO que es importante recordarle a la ciudadanía que la segunda vuelta en unas elecciones presidenciales se realiza cuando ninguno obtuvo una votación que represente la mitad más uno de los votos y que a esta pasan los candidatos que consiguieron el mayor número de votos.



"Desde la Constitución, en el artículo 190, se hace referencia a dos procesos electorales totalmente diferentes y bajo ninguna circunstancia se podría entender que quienes votaron en primera vuelta no deben acudir a la segunda", agregó la institución a través de uno de sus voceros.