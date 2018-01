Desmienten cadena de WhatsApp sobre la nacionalización de venezolanos

Desde hace varios días circula a través de redes sociales y la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp una cadena con información falsa sobre la nacionalización de miles de venezolanos con el fin de que participen en las elecciones que se desarrollarán este año en el país.

En el mensaje, que ha sido compartido en varias plataformas, se afirma que desde hace varios meses miles de venezolanos están siendo enviados al país “patrocinados por el gobierno de Cuba (…) para incursionar y participar en las próximas elecciones (y así votar por) el reciente partido político de las Farc”.



El falso mensaje incluso señala que “esto fue lo mismo que hizo (el fallecido expresidente Hugo) Chávez en Venezuela” al supuestamente legalizar “a millones de colombianos para que votaron por él y así ganar la presidencia”.



En respuesta a esta información, el Ministerio del Interior salió a desmentir el contenido de los mensajes y destacó que es “totalmente falso”.



“El Ministerio del Interior alerta sobre la falsedad del contenido de una cadena de WhatsApp, en la que advierten sobre la supuesta nacionalización de ciudadanos venezolanos para que participen en las elecciones (…) Esta afirmación es totalmente falsa”, señala el comunicado.



Y aclaran que en el mensaje hacen referencia sobre “una ciudadana identificada como Martha Patricia Borda, quien no tiene ningún vínculo con la entidad”.

Este es la cadena falsa que está siendo compartida por medio de WhatsApp. Foto: Archivo particular

Así mismo, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, indicó que en primer lugar los extranjeros en el país no pueden participar en elecciones nacionales y que para ello deben realizar un proceso de nacionalización, el cual debe cumplir un número de requisitos dependiendo del ciudadano, los cuales están contemplados en la Ley 43 de 1993, y esto toma su tiempo.



El primero de ellos es el proceso de naturalización de venezolanos hijos de padres colombianos, este trámite se realiza directamente con la Registraduría General de la Nación y en ella los interesados deben presentar documentos que comprueben la nacionalidad de los progenitores. El documento de identidad es entregado en el mismo periodo de tiempo que tarda para un colombiano normal.



Según datos de la Registraduría, del 1° de enero al 7 de julio de 2017 se nacionalizaron por esta modalidad en Colombia un total de 33.478 extranjeros de diferentes países.



La otra opción para adquirir la nacionalidad es tramitar directamente con la Cancillería la solicitud, la cual debe cumplir una serie de parámetros.



Uno de ellos es el tiempo de residencia en el país. Para ciudadanos latinoamericanos y del Caribe deben pasar al menos 1 año continúo en Colombia, inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Para personas procedentes de España, el término de permanencia es de 2 años.



Para el caso de extranjeros que no estén en ninguna de las dos categorías anteriores, deben haber vivido por lo menos 5 años continuos en el país, o 2 años si están casados con un colombiano/a o tienen hijos nacidos en el país.



Una vez cumplido estos requisitos, los extranjeros deben presentar 12 diferentes documentos entre los que se encuentra un memorial dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores con las razones para hacer la solicitud, ciudad y dirección de residencia.



Así mismo, un documento expedido en el país de origen en el que se compruebe datos personales relacionados con la fecha, lugar de nacimiento y pasaporte. También una acreditación de profesión o certificado laboral.



Debe certificar además conocimientos básicos de la Constitución Política de Colombia, en el que se incluyen temas de geografía e historia patria.

Tarjeta de Movilidad Fronteriza y Permiso Especial de Permanencia

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, explica que no se debe tampoco confundir la Tarjeta de Movilidad Fronteriza para venezolanos con un documento de identidad válido para las elecciones, ya que este es exclusivamente para el tránsito por los siete pasos fronterizos con el país vecino.



El documento no permite ni acceder a trabajo, ni permanecer indefinidamente en Colombia, ni sirve para participar en los comicios colombianos.



Krüger explica que este documento permite el tránsito hacia territorio nacional durante 7 días continuos y busca controlar el flujo de extranjeros venezolanos en Colombia, entre los cuales el 60 %, según cifras de Migración Colombia, atraviesan la frontera solo en búsqueda de alimentos.



Otro de los documentos a los que tienen acceso los ciudadanos procedentes de Venezuela es el Permiso Especial de Permanencia, con el cual cuentan cerca de 68.000 venezolanos.



Este trámite estaba habilitado para los ciudadanos procedentes del vecino país que hayan ingresado legalmente al país hasta el 28 de julio de 2017 y solo se podía acceder a él hasta el pasado 31 de octubre.



Con este, los solicitantes pueden acceder a ofertas de trabajo, servicios del sistema de salud y creación de cuentas bancarias. Pero no permite participar en el sistema electoral colombiano.

Otras falsas cadenas

Este caso se suma a otra información falsa que fue difundida a través de redes sociales la semana pasada sobre el censo electrónico que comenzó el Dane el martes 9 de enero, en la que se pedía no realizar el trámite de manera virtual ya que, supuestamente, este iba a ser utilizado para manipular las elecciones a través del voto electrónico y “favorecer a las Farc”.



El dato fue también desmentido por el Gobierno y la Registraduría General de la Nación. La entidad aclaró que en el país no existe el voto electrónico y que hasta el momento las elecciones se llevan a cabo marcando tarjetones.



Esta cadena incluía el mismo mensaje de beneficiar al partido político de las Farc en los comicios de 2018 y el de indicar que este tipo de situaciones se registraron anteriormente en el país vecino de Venezuela. Ambas situaciones que han sido desmentidas.



Por esta razón, tenga en cuenta que cualquier información, especialmente la que se difunde por este tipo de medios, debe ser primero contrastada a través de las autoridades competentes, ya que se puede tratar de información mentirosa.



