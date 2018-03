¿Es posible que se amplíe la jornada electoral?

Las probabilidades de que se prorrogue la jornada electoral de este domingo son nulas. Aunque el ministro del Interior, Guillermo Gaviria, aseguró estar de acuerdo con una posible ampliación si la autoridad electoral así lo decidía, ante los reportes de escasez de tarjetones para las consultas presidenciales en varias ciudades, es casi imposible que esto ocurra.

"No es jurídicamente viable la prórroga", afirmó el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Nova.



A esto se suma que la hora es de cierre de las elecciones es una ley que no la puede modificar un funcionario de manera unilateral, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral. Una medida así no tiene antecedentes en Colombia. Nunca un Registrador o un Consejero ha tratado de modificar la hora de cierre de elecciones.



Desde las 3:00 p.m. empezó una reunión del CNE para evaluar varios incidentes que se han registrado durante la jornada electoral.



La Registraduría, de otro lado, envió tarjetones a los puntos de votación donde se ha registrado escasez y se espera que la situación se normalice del todo antes de la hora de cierre.



POLÍTICA