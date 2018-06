¿Los votos en blanco se sumarán a un candidato en la segunda vuelta?

La MOE confirmó a EL TIEMPO que es falso que el voto en blanco vaya a sumarse a los candidatos en segunda vuelta o que se haya cambiado el marco legal y pidió a los ciudadanos, en caso de tener dudas sobre su funcionamiento, consultar el artículo 258, parágrafo 1, de la Constitución Política de Colombia.

Imágenes con trinos como estos se están moviendo a través de redes sociales. Foto: Redes sociales

Allí se indica que "deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral".



Según Marlón Pabón, integrante del observatorio de Justicia Electoral de la MOE, este artículo es claro en establecer el marco general sobre los efectos del voto en blanco y que la validez de este solo se da en primera vuelta. "El artículo es claro al excluir que en caso de segunda vuelta se repitan las elecciones, este no tiene ningún efecto", declaró.



Por su parte Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, agregó que se debe tener en cuenta que este sale en el tarjetón para dar a la ciudadanía la opción de manifestar su inconformidad con los candidatos o las propuestas que están ofreciéndose. Es decir que no tiene eficacia jurídica sino política .



Además, recordó que no hay ningún tipo de justificación para creer que se han cambiado las leyes y ni hay viabilidad jurídica para creer que se puede hacer una modificación de este tipo en tan poco tiempo y sin cumplir con todo el protocolo legal.



ELTIEMPO.COM