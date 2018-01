‘Elecciones costarán 1,2 billones de pesos’: Registraduría

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en diálogo con EL TIEMPO, confirmó que unas 29.000 personas trabajarán en el proceso electoral de este año, el cual comprende elecciones de Congreso y presidente, y costarán al menos 1,2 billones de pesos.

¿Cuánto van a costar las elecciones de 2018?



Tienen un presupuesto aproximado de 1,2 billones de pesos, contando elecciones de Congreso y primera y segunda vuelta presidencial, y (en ellas) van a trabajar no solo los 3.800 funcionarios de la Registraduría sino cerca de 25.000 supernumerarios.



¿Cómo van a ser las consultas o votaciones del 11 de marzo?



Para estas consultas habrá entre 105.000 y 110.000 mesas en todo el territorio nacional y 65 países. Y se van a imprimir 36 millones de tarjetones.



¿Cuánto costarán?



Si bien las consultas van con las elecciones de Congreso y vamos a poder aprovechar alguna infraestructura, obviamente también tenemos unos gastos de personal adicional. Le pedimos al Ministerio de Hacienda que nos disponga $ 32.000 millones.



¿Los ciudadanos podrán votar en las dos consultas?



No. Tenemos en cuenta que en el régimen electoral colombiano hay la prohibición de doble militancia. Adicional a esto, el ciudadano tendrá que pedir la tarjeta de la consulta que desee, los jurados no se las ofrecerán.



¿Cómo será la elección de Congreso, también ese día?



Las personas habilitadas para votar podrán verificar su puesto de votación en la página web de la Registraduría. Será una jornada, como se ha venido llevando a cabo en Colombia, con base en el Código Electoral.



¿Cuántas tarjetas electorales se entregarán a los votantes?



Dos, una para Senado y otra para Cámara de Representantes. La logística que tendrá el proceso será idéntica: jornada de votación, cierre, escrutinios de mesa, transmisión de resultados para la consolidación de los mismos en los diferentes centros de cómputo de la Registraduría y su divulgación de la misma forma.



¿Las 16 circunscripciones de paz, que todavía están en la incertidumbre, alcanzarán a ser elegidas el 11 de marzo?



En cuanto a esas curules podemos manifestar que no se elegirán el 11 de marzo, porque ya no tenemos tiempo: estamos a menos de dos meses del proceso electoral y la preparación de esta elección especial requiere no solo de lo que se necesita para todo proceso electoral, sino la determinación de nuevos puestos de votación.



