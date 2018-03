¿No inscribió su cédula pero quiere votar en las presidenciales?

16 de marzo 2018 , 08:54 a.m.

16 de marzo 2018 , 08:54 a.m.

La Registraduría Nacional amplió la atención para que los ciudadanos puedan inscribir sus cédulas de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 27 de mayo.

Si usted cambió de ciudad o de domicilio o no alcanzó a inscribir su documento para las elecciones al Congreso, ahora tiene plazo hasta el 27 de marzo y para hacerlo deberá dirigirse con su cédula a la sede de la Registraduría más cercana. Este trámite es gratuito y se debe hacer de forma personal.



La entidad también informó que amplió el horario de atención por la gran demanda de los ciudadanos que quieren avanzar en este procedimiento. Se atenderá a ciudadanos incluso el sábado 24 y domingo 25 de marzo.

#Atención Para atender la gran demanda de ciudadanos que están inscribiendo su cédula para elecciones de Presidencia, la Registraduría amplía el horario de inscripción pic.twitter.com/RxIDrvG2Wj — Registraduría (@Registraduria) 15 de marzo de 2018

En las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, y con base en la información del 98,49 por ciento de las más de 104.000 mesas de votación dispuestas en el país, se registró una participación ciudadana del 48,59 por ciento, teniendo como punto de partida un censo electoral de 36’025.318 personas, según la Registraduría. Es decir, menos de la mitad de ciudadanos habilitados salieron a votar.



Cabe recordar que, desde la promulgación de la Constitución de 1991, las legislativas han sido las elecciones con el promedio de participación más bajo (41 por ciento hasta las del 2014), seguidas por las presidenciales, con 44,3 por ciento, según los análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Verifique su puesto de votación

Vale aclarar que si usted no ha hecho ninguna modificación en la inscripción de su cédula, esta seguirá registrada en el último lugar donde votó. Por ejemplo, si usted votó durante las elecciones de 2014 en Cartagena y no hizo ningún trámite de cambio ante las autoridades electorales, su documento seguirá inscrito en Cartagena, aunque usted haya cambiado de domicilio y actualmente resida, por ejemplo, en Bogotá.



Tenga en cuenta también que si su cédula fue expedida a partir del 8 de enero de 2003 y nunca la ha inscrito en un puesto de votación o en la Registraduría, automáticamente quedará asignada a un puesto de votación cercano al domicilio que informó durante el trámite de su documento de identidad. Por lo tanto, aunque no la haya inscrito, sí está habilitado para votar.



Recuerde que puede verificar su puesto de votación en la página de la Registraduría.



Tras las consultas interpartidistas que también se realizaron el 11 de marzo, este es el grupo de candidatos consolidado que hoy aspira a la Presidencia de Colombia: Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón y Viviane Morales.



ELTIEMPO.COM