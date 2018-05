Así puede consultar si es jurado de votación para las presidenciales

Desde este lunes la Registraduría comenzó los sorteos para designar a los jurados de votación para las elecciones presidenciales de este años. Por ello, el organismo ya habilitó la opción para que los ciudadanos consulten si fueron designados como jurados de votación para los comicios, cuya primera vuelta será este 27 de mayo.



Puede consultar si usted es jurado de votación aquí, solo debe ingresar su número de cédula.



En la misma página web de la Registraduría puede consultar cuál es su puesto de votación actual y quiénes son los candidatos inscritos para la jornada electoral.

Recuerde que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es necesario verificar los listados.



La función de los jurados es adelantar el escrutinio de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido asignados.



Tenga en cuenta que si incumple sin justa causa a la cita como jurado de votación se expone a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional; y si usted es un servidor público, puede ser destituido del cargo que desempeñe.

