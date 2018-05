Así puede consultar su puesto de votación para las presidenciales 2018

07 de mayo 2018 , 08:18 a.m.

A través de la página web de la Registraduría los colombianos pueden consultar cuál es el sitio de votación al que deben acudir para participar de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo.



Puede consultar cuál es su lugar y mesa de votación actual aquí, solo debe ingresar su número de cédula.



Recuerde que su puesto de votación es el mismo en el que votó la última vez; es decir, si participó de los comicios legislativos en marzo pasado, para las elecciones presidenciales tendrá el mismo lugar de votación, a menos que haya solicitado el cambio de lugar, plazo que cerró el pasado 27 de marzo.

En la página web de la Registraduría también puede consultar si fue designado como jurado de votación y quiénes son los candidatos inscritos para la jornada electoral.



Recuerde que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es necesario verificar los listados.

Para la jornada electoral del próximo 27 de mayo hay en total 36'219.940 colombianos habilitados para votar tanto dentro del país como en el exterior.



De acuerdo con la Registraduría, habrá 96.657 mesas de votación distribuidas en 11.233 puestos en todo el territorio nacional, y en el exterior se ubicarán 235 puestos de votación en consulados, donde se instalarán 11.433 mesas.

ELTIEMPO.COM