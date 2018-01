¿Cómo se eligen los congresistas en Colombia? Acá le explicamos

El próximo 11 de marzo el país se enfrentará a unas nuevas elecciones para decidir quiénes serán los nuevos senadores y representantes a la Cámara, para que usted tenga todas las herramientas a la mano antes de votar, a continuación le explicamos, junto a Derecho Justo, cómo funciona el sistema electoral en Colombia para que se lleven a cabo este tipo de votaciones.



Lo primero se tiene en cuenta es que el candidato cumpla con los requisitos requeridos para optar al Congreso de la República. Estos son:

1.) En caso de querer llegar al Senado, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, y tener más de 30 años en la fecha de la elección. Para ser elegido Representante a la Cámara, además de ser ciudadano en ejercicio, se pide que la persona tenga más de 25 años al momento de las elecciones.



2. ) El candidato debe ser avalado por un partido o movimiento político, social o grupo significativo de ciudadanos. Debe ser inscrito en una lista para el Senado de la República o la Cámara de Representantes. Las listas pueden ser abiertas -o con voto preferente-, o cerradas -sin voto preferente-. La diferencia radica en que en el primer caso los electores además de votar por su partido eligen al candidato de su preferencia. En el segundo caso quienes votan solo pueden hacerlo por el partido o movimiento político y.



3.) Los Partidos y Movimientos Políticos no deben avalar candidatos que hayan sido o que puedan ser condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, crímenes de lesa humanidad o faltas contra los mecanismos de participación democrática.



Para quienes pertenezcan a organizaciones denominadas “rebeldes” (actualmente, en el caso de las Farc) que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, han quedado suspendidas y seguirán estándolo siempre que los beneficiarios se hayan comprometido a someterse a dicha jurisdicción y efectivamente lo hagan.



4.) A partir de la inscripción, se inicia la campaña para las elecciones al Congreso de la República.

Lo que pueden y lo que no pueden hacer los candidatos

Tras saberse quiénes serán los candidatos, es importante que estos tengan presente qué cosas pueden y no pueden hacer al momento de ser aprobada la inscripción. Así mismo, es compromiso de la ciudadanía conocer esta información para que evalúe el cumplimiento o no de dichos requisitos.



1.) Los candidatos pueden hacer campaña por la lista del partido o movimiento político que lo inscribió, en el caso de listas cerradas o sin voto preferente. En el caso de las listas abiertas o con voto preferente, los candidatos pueden adicionalmente hacer campaña en su nombre informando el número bajo el cual se identifican en el tarjetón.



2.) Los partidos y movimientos políticos, así como sus candidatos considerados individualmente, no pueden exceder los topes máximos fijados por el Consejo Nacional Electoral para su campaña (ver Resolución 2796 de 2017) y, por supuesto, tampoco pueden recibir dineros de origen ilícito, ni proveniente del exterior o de donantes anónimos.



3.) Los candidatos, tal y como lo ha puesto de presente la Procuraduría General de la Nación en la Circular 012 de 2017, deben también:



- Conocer las reglas sobre la financiación de campañas electores, contenidas en la Constitución política, las Leyes 130 de 1994, 1475 de 2011 y las resoluciones que dicte el Consejo Nacional Electoral sobre la materia.



- Asumir las consecuencias por violación de las normas que regulan la financiación de campañas electorales contenidas en el marco normativo vigente.



- Llevar debidamente el registro de ingresos y gastos de tal manera que facilite la presentación de los respectivos informes.



- Presentar informes de ingresos y gastos de campaña ante la organización política o grupo significativo, a más tardar un mes después de las elecciones.

Cumplir estrictamente los topes o límites de gastos de campaña que establezca el Consejo Nacional Electoral.

Algunos puntos para tener en cuenta durante la elección

Una vez se llega al momento de la elección, no puede olvidar que el próximo 11 de marzo en el Senado de la República se elegirán 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional y 2 por circunscripción especial indígena, además de 5 que representan a la Farc tras lo acordado en el proceso de paz con la exguerrilla. El senador restante será el candidato a la Presidencia de la República que ocupe el segundo lugar en las votaciones para elegir Presidente.



En la Cámara de Representantes se elegirán 172 parlamentarios, de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y el Distrito Capital, 2 por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 por la comunidad raizal del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 por la circunscripción de las comunidades indígenas, y 1 por la circunscripción internacional.



En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior. El número de representantes se completará con 5 que representarán a la Farc.



El representante a la Cámara restante será la fórmula vicepresidencial que hubiera acompañado al candidato a la Presidencia de la República que ocupe el segundo lugar en las votaciones para elegir Presidente.



Los congresistas que se elegirán tras el Acuerdo Final de paz con la Farc serán elegidos con reglas especiales solamente por dos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026).

Derecho Justo y ELTIEMPO.COM