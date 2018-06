Así puede saber si es jurado de votación para la segunda vuelta

Para la segunda vuelta presidencial, que se realizará este 17 de junio, los jurados de votación serán los mismos que fueron designados para las votaciones de primera vuelta, el pasado 27 de mayo, según informó la Registraduría.



Además, el puesto y mesa de votación en el que deben prestar el servicio también son los mismos en los que estuvieron durante la votación pasada.



Puede verificar aquí si es una de las personas designadas como jurado de votación.

En la misma página web de la Registraduría puede consultar cuál es su puesto de votación, que es el mismo en el que votó en la primera vuelta presidencial.



Es necesario mencionar que si había sido designado como jurado de votación y no acudió a la cita el pasado 27 de mayo, debe presentarse para esta segunda vuelta y de todas formas presentar una excusa válida para la falta a la primera jornada, así como una carta pidiendo la exoneración de la sanción.



Tenga en cuenta que incumplir sin justa causa la cita como jurado de votación conlleva a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($7’812.420), a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, y si usted es un servidor público, puede ser destituido del cargo que desempeñe.



Recuerde que el no haber sido notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación, que consiste en adelantar el escrutinio de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido asignados.



Existen algunas causas por las cuales los ciudadanos pueden excusarse de prestar el servicio de jurados de votación.



La primera es si la persona designada como jurado, o un hijo, cónyuge, padre o madre de esta, tiene una enfermedad grave o fallece el día de las elecciones o en un plazo de tres días antes de las votaciones. También pueden ser eximidos los menores de 18 años de edad.

