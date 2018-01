¿Qué hace tan rápido el preconteo de votos en las elecciones?

05 de enero 2018 , 07:15 a.m.

05 de enero 2018 , 07:15 a.m.

Eran las 5:00 p.m. del 2 de octubre del 2016 y 97,78 por ciento de las mesas informadas durante el plebiscito de ese domingo –día en el que Colombia fue a las urnas para aprobar o desaprobar los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc- daba un resultado final: el ‘No’ ganaba la consulta.

La votación final detalló a las 8:39 p.m. que unos 6.431.376 colombianos no aprobaron lo que el Gobierno acordó en Cuba con la guerrilla para ponerle fin al conflicto, pero el resultado ya era un hecho 3 horas y 39 minutos antes, en el boletín número 12 de la Registraduría, cuando el ‘No’ ya tenía la victoria asegurada con 80.128 mesas informadas de las 81.198 que se instalaron el territorio nacional.



La noticia ya era confirmada por varios medios de comunicación una hora después de que el himno nacional se entonara a las 4 p.m., anunciando el cierre de urnas.



Este, según datos de la Registraduría Nacional, fue el preconteo más rápido, organizado y efectivo que se ha alcanzado en la historia de la misma entidad electoral.



¿Qué lo hace tan rápido? ¿Por qué los colombianos conocen casi en tiempo récord qué, a quién o a quiénes eligieron? Según el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, el sistema de preconteo de votos que utiliza la Registraduría se ha venido perfeccionando desde hace 30 años, casi desde 1987.



En este sistema de preconteo, según Galindo, la principal responsabilidad está en los jurados de votación. “Después de que ellos hacen el conteo, se le entrega una copia de los resultados a un delegado de la Registraduría y este hace, a través de una llamada telefónica, el procesamiento de datos a entidad departamental o municipal”.



En este caso la Registraduría hace su preconteo en una forma muy tradicional, “casi que a la antigua”, reconoce el Registrador Galindo, cuando se le pregunta sobre el tema.



“En este caso, nuestros receptores recolectan la información dada por el delegado de la Registraduría, se copia en unos formularios, se verifican y pasan a un escaneo para su digitalización”, explica Galindo.



El proceso es manual y digitalizado. Cuando los resultados son escaneados e ingresan al sistema de la Registraduría, la información del preconteo ya está disponible para ser presentada en la página de la entidad.



Momentos previos a esto, “la información es verificada nuevamente por los equipos de preconteo y posteriormente, bajo un estricto control de seguridad –el cual no voy a nombrarle por seguridad nacional- se pone a disposición de los colombianos en la página web de la Registraduría”, cuenta el registrador.



Es así como llegan los llamados boletines a internet y es esa la información que los votantes conocen a través de los medios de comunicación. Para el caso del 2 de octubre de 2016, el primer boletín vio la luz a las 4:10 p.m. y ya informaba los votos de 1.416 mesas instaladas.



El último boletín se conoció a las 8:39 p.m. con 81.916 mesas informadas. Todo el proceso de preconteo duró casi 4 horas y 40 minutos. Algo muy diferente a lo sucedido, por ejemplo, en Honduras, donde el ganador de la presidencia (en las elecciones del pasado 26 de noviembre) se conoció tres semanas después y dejó como reelegido a Juan Orlando Hernández.



Igualmente, fue mucho más rápido este preconteo de votos si se compara con el de Estados Unidos tras la reñida contienda entre Donald Trump y Hillary Clinton en las elecciones de noviembre del 216. Solo hasta las 2:40 a.m. del Este, el 9 de noviembre, se conoció el resultado oficial que dio ganador a Trump. Los puestos de votación cerraron entre 7 y 8 de la noche del 8 de noviembre.



ELTIEMPO.COM