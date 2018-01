¡No las deje pasar! Detecte las noticias falsas en época de elecciones

Arrancó el 2018, un año crucial en materia política para Colombia por las elecciones legislativas y presidenciales que se realizarán los próximos 11 de marzo y 27 de mayo, respectivamente. Las campañas comenzarán, los candidatos mostrarán sus cartas y también, como es de esperarse, el ambiente será más propenso a escándalos, polémicas y a las ya populares ‘fake news’ (noticias falsas).

¿Será verdad o mentira? es la pregunta que permanece intacta entre lectores, espectadores y oyentes que son tentados con 'información' de dudosa procedencia. La batalla contra estos contenidos es difícil, pues sus autores los hacen cada vez más elaborados.



Y es que a pesar de los intentos de algunos medios y redes sociales por filtrar y frenar estos contenidos, no la tienen nada fácil. Una noticia falsa puede propagarse tan rápido que para el momento en que sea detectada puede ser demasiado tarde. Por eso es fundamental que se 'arme' de pensamiento crítico para que su voto esté basado en argumentos verídicos y no en mentiras viralizadas.

¿Quiénes están detrás de las noticias falsas?

Determinar quién o quiénes elaboran estos contenidos no siempre es fácil de definir, pero hay un evidente denominador: los que quieren dañar la imagen de un candidato al cual se oponen, o los que quieren beneficiar la imagen de uno al que siguen.



Mario Morales, analista de medios y consultor en comunicación política, habla sobre diversas tipologías de autores. “A veces son staffs contratados con ese fin o publicistas que recurren a estrategias de viralización de contenidos sin tener en cuenta la veracidad, la verificabilidad o la certeza de los contenidos. Las ‘fake news’ en campañas presidenciales también están asociadas a lo que se llama posverdad, es decir, a los contenidos que tienen que ver con las creencias, emociones y prejuicios que normalmente son distintos de lo ‘políticamente correcto’. Finalmente están aquellas personas que generan propaganda negra, que ataca a otras vertientes y que busca exaltar la imagen del propio candidato”, explica.



Los creadores de las noticias falsas también pueden ser la mano derecha de algún candidato. Para Carlos Arias, docente de comunicación política en la Universidad Externado, “comúnmente son los asesores políticos, algunos candidatos y también algunos asesores políticos que se valen de contar verdades a medias para poder seducir al elector”.



Dadas estas condiciones, la incidencia que una noticia falsa puede tener en un proceso electoral es alta. En este escenario, los votantes incautos son los objetivos principales de estos grupos o personas que aprovechan fenómenos como la viralización para difundir mentiras.



Para Stephen Pritchard, editor del lector en ‘The Observer’ y uno de los invitados al foro sobre noticias falsas que se realizó en Bogotá en octubre pasado, aquellos que ‘fabrican’ las noticias falsas “buscan engañar a los votantes y persuadirlos a reconsiderar su voto o fortalecer su intención de votar de una manera en particular”.



Pero el efecto no se queda solo entre los votantes, pues la imagen del candidato aludido termina siendo afectada, en ocasiones, a un nivel que es muy difícil de neutralizar. "Las noticias falsas obligan a reaccionar a la campaña adversaria y con ello refuerzan su propagación. Además, una de las intenciones también puede ser tomar la iniciativa a la hora de plantear la propaganda política y poner al adversario a la defensiva. Estos contenidos generan cizaña y sombras, de las cuales siempre quedará algo entre las audiencias y que luego no tienen la oportunidad de contrarrestar", explica Morales.

A denunciar

Según los expertos, el aumento de las noticias falsas en esta época electoral es inminente, y los ciudadanos deben estar preparados pues estas no se transmiten solamente por redes sociales o servicios de mensajería, como se podría asumir.



“Las noticias falsas van a estar más en las redes sociales, pero eso no excluye que estén en medios de comunicación, en aquellos que estén persiguiendo la chiva y no se tomen el tiempo y el esfuerzo de corroborar lo que los líderes políticos dicen sobre los adversarios o lo que dicen sobre sus propuestas”, afirma Arias.



"Los votantes pueden esperar publicidad diferenciada en las redes sociales y ver historias en internet que buscan arrojar dudas sobre hechos verificables", advierte Pritchard.



Si usted se topa con lo que probablemente sea una noticia falsa, los expertos recomiendan que la denuncie a través de redes sociales para que los medios de comunicación investiguen y puedan exponer los casos. Para Pritchard, "los ciudadanos necesitan saber en qué fuentes de información pueden confiar y entre los intereses de los medios está que demuestren que pueden ser confiables”.



Finalmente, conocer de fuentes oficiales los perfiles e ideas políticas de los candidatos también es importante para que no lo ‘cañen’ tan fácilmente con contenidos que le envíen por WhatsApp o lea en internet.

Cinco claves para detectar una noticia falsa en época de elecciones

¿De dónde viene y quién lo dijo?

Pregúntese qué tan reconocida y creíble es la fuente que transmite el mensaje. Sea crítico, no crea de inmediato lo que lea o vea.

Busque los argumentos

Una historia con pocos o ningún argumento no debe transmitirle ninguna credibilidad. Si el artículo o el mensaje cita una fuente (persona, grupo, cifras), verifique que exista, que sea imparcial y confiable. Pregúntese si se trata más bien de una opinión enmascarada como un hecho.

Contraste

Rastree otras fuentes que hablen sobre el mismo tema y compare. ¿Coinciden o son diferentes? Recuerde que un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, puede ser una cadena sin autor. Contraste e infórmese por otros medios antes de seguir difundiendo esa información.

Ojo con la redacción, fotos y videos

Desconfíe si un mensaje o artículo tiene errores de ortografía o no está cuidadosamente redactado. Además, compruebe que las imágenes que acompañan el mensaje son coherentes, actuales y no están manipuladas.

Los titulares pueden ser engañosos

Preste atención a las palabras llamativas en los titulares que muchas veces solo buscan clics. “Hay que desconfiar de los titulares que son llamativos porque habitualmente esconden exageración o distorsión”, afirma Morales.

* Las claves se elaboraron con información de los expertos Stephen Pritchard, Mario Morales y Carlos Arias.



ANDREA MORANTE ÁLVAREZ

ELTIEMPO.COM