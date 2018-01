2018, un año de elecciones claves

05 de enero 2018 , 09:51 a.m.

El próximo año está marcado en el calendario como un momento clave para el futuro del país. Los colombianos acudirán a las urnas no solo para elegir al próximo Congreso (el 11 de marzo) y al nuevo presidente (25 de mayo, en primera vuelta), sino para escoger el modelo con el que se desarrollará Colombia en los próximos 4 años, con el proceso de paz como punto transversal.



En vísperas del Año Nuevo, los partidos políticos hicieron sus últimos movimientos para encarar la búsqueda del poder en el 2018.



Para las presidenciales, el panorama plantea dos coaliciones que avanzan a buen ritmo, otra que está apenas germinando y un candidato fuerte que no tiene inclinación por ninguna alianza, pero que seguramente generará movidas políticas en los primeros días del próximo año.

De la coalición de quienes apoyaron el No en el plebiscito, con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana a la cabeza –líderes de la más radical oposición al acuerdo con las Farc–, lo que se espera es un replanteamiento en muchas políticas actuales. Pero, ante todo, en el acuerdo de paz.



La discusión en esta coalición se ha centrado en buscar el mecanismo para elegir un candidato único entre Iván Duque, aspirante del Centro Democrático, y Marta Lucía Ramírez, quien tiene el apoyo del expresidente Pastrana.



El jueves pasado, el Centro Democrático le comunicó al Consejo Electoral su intención de participar en una consulta interpartidista en marzo; sin embargo, esto no implica que necesariamente vayan a escoger ese mecanismo.



Iván Duque es partidario de elegir el aspirante único de la alianza por medio de una consulta en marzo. Ramírez, por su parte, es partidaria de que la selección del candidato se realice por medio de una encuesta.



El otro nombre que suena en esta alianza es el del exprocurador Alejandro Ordóñez, a quien muchos prácticamente descartaban de este proyecto político, pero también se inscribió para participar en una eventual consulta. “No estoy excluido de ninguna coalición”, dijo Ordóñez.



Lo cierto es que Uribe y Pastrana quieren darle celeridad a la búsqueda de su candidato, como se lo reconoció Pastrana a EL TIEMPO. “Es importante que se defina el mecanismo para elegir el candidato en el menor tiempo posible”, dijo el exmandatario.



La otra alianza que tomó fuerza en diciembre es la Coalición Colombia, cuyo candidato presidencial es el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.



La lucha contra la corrupción será la principal divisa de la Coalición Colombia, cuyo discurso se centrará además en tomar distancia de los políticos tradicionales.



Este es un objetivo que han defendido las tres cabezas de la alianza: Fajardo (Compromiso Ciudadano), Claudia López (‘verdes’) y Jorge Robledo (Polo), quienes lo han manifestado en su discurso.



“Esta coalición es una respuesta para los colombianos que no estamos de acuerdo con la corrupción, porque ha destruido nuestro país. Por eso necesitamos la reconciliación y devolverle la esperanza a Colombia. Nosotros representamos eso”, expresó Fajardo.



Uno de los elementos que quedaron claros es que esta coalición va a defender los acuerdos de paz.



Otra de las alianzas que se la jugarán por defender lo pactado en La Habana es la que están construyendo Gustavo Petro (Colombia Humana), Clara López (ASI) y Carlos Caicedo, aspirante con el respaldo de firmas ciudadanas. Allí eventualmente podría llegar Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal.

Atentos a Vargas Lleras

Está por verse qué movidas hará el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha presentado un ambicioso paquete de propuestas para reformar el país en temas cruciales como la salud, la educación, la economía, entre otros.



En varias encuestas el nombre de Vargas Lleras figura con opción para una segunda vuelta, pues si bien ha visto reducido su espacio en el voto de opinión, es bien sabido que tiene un importante apoyo en las regiones.



El exvicepresidente no se ha referido públicamente a querer ser parte de alguna coalición, pero en los últimos días algunos dirigentes de partidos, especialmente en sectores del conservatismo, le han hecho coqueteos.



“Tenemos coincidencias en muchos temas. Por ejemplo, la idea de crear un ministerio de la familia es algo que interesa mucho al Partido”, señaló el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, en diálogo con La W.



Del presidente que escojan los colombianos en 2018 depende buena parte del futuro del acuerdo de paz. El nuevo jefe de Estado tendrá el reto de llevar el posconflicto a terreno, tarea que ha resultado más compleja de lo esperado.

Y en el Congreso

Más claro luce el panorama para las elecciones al Congreso. En los primeros días de diciembre, los partidos políticos destaparon sus cartas y dejaron ver lo que será su línea estratégica para consolidarse en el Capitolio en 2018. En los más recientes sondeos de opinión el Centro Democrático (CD) y el Partido Liberal empezaron a picar en punta en intención de voto.



La forma como se configure el próximo Legislativo tendrá clara incidencia en lo que será la implementación normativa del acuerdo de paz.



El próximo año, por primera vez, la antigua guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político, se hará medir en las urnas. Será la prueba de fuego para saber realmente qué tanto apoyo popular tiene.



A la luz del acuerdo de paz, el movimiento político de las Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), tendrá aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara. En las listas al Congreso que presentó figuran viejos conocidos como Iván Márquez y Pablo Catatumbo.



El candidato presidencial será Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue por años el jefe máximo de la guerrilla.



Las críticas sobre este partido político han llovido por causa de la negativa de la organización a cambiar las siglas de su nombre Farc, el cual asocian más los colombianos con un pasado violento que con una colectividad que quiere ganarse el apoyo de los electores.



El 2018 empezará con el caldero político candente. Está por verse cuál de las estrategias funcionará más y, sobre todo, cuál será el futuro para el país, que se jugará meses cruciales para consolidar el desarrollo del acuerdo de paz con la que fue la guerrilla más antigua del continente.

Lo que viene para el país

Consolidar la paz:



El nuevo Congreso que se elegirá el 11 de marzo deberá retomar algunos puntos claves de la implementación del acuerdo de paz. Entre los principales pendientes están la ley de procedimiento para la JEP y el componente de desarrollo rural integral, que da las herramientas para llevar progreso al campo.



Proceso con el Eln



Además de definir si se prorroga el cese del fuego entre la Fuerza Pública y el Eln, el Gobierno y esa guerrilla abordarán en forma el primer punto (participación de la sociedad) de la agenda de negociación de paz pactada en el 2016. El equipo oficial estará liderado por el exvicepresidente Gustavo Bell.



Caso Odebrecht



La justicia resolverá la situación de las 11 personas detenidas, 26 imputadas y 41 investigadas en el marco de este proceso. Así mismo, se vincularán nuevos nombres. Las obras de la Ruta del Sol II se entregarán a cinco contratistas que se encargarán del proyecto mientras se adelanta una nueva APP.



Caso ‘cartel de la toga’



El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno dará detalles del escándalo antes de ser extraditado a Estados Unidos. Por su parte, la Comisión de Acusación definirá si acusa formalmente o no a los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo. El también exmagistrado Francisco Ricaurte irá a juicio.



El despegue de la JEP



A mediados de enero, Santos posesionará a los magistrados y demás integrantes de la justicia especial de paz. Con la ley de amnistía se someterán al sistema alrededor de 6.000 personas, entre desmovilizados, militares y terceros participantes. El tribunal empezará a recibir en marzo los testimonios.





