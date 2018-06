Duque comenzó a dar línea sobre futuro de la JEP

Luego de la sugerencia del candidato presidencial Iván Duque al Congreso de frenar el trámite del proyecto de ley que crea el procedimiento para la justicia de paz, se confirmarían los rumores de que esta iniciativa solo sería debatida y votada por el nuevo Congreso.

Ayer el aspirante uribista despejó las dudas sobre su posición frente a esta iniciativa, que es el último instrumento normativo para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) funcione a plenitud.



“Hay un problema de fondo y es que para poder avanzar con la reglamentación se necesita tener la ley estatutaria y sobre esta no hay un pronunciamiento todavía de la Corte Constitucional. Sin este, a mí me parece que puede haber un grave vicio de forma si el Congreso avanza en la reglamentación”, afirmó Duque.



Tal y como lo dijo el candidato, el alto tribunal se encuentra estudiando la validez de la ley estatutaria sobre la justicia de paz, la cual fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado.



Esta ley sienta las bases para la justicia transicional en la que se procesarán a los actores del conflicto armado.



Por tratarse de una norma estatutaria, la Corte Constitucional le debe dar su aval antes de que sea sancionada y entre en vigencia, algo que no ha sucedido hasta el momento.



Pese a esto, el Gobierno radicó el proyecto de ley que crea el procedimiento para el funcionamiento de la JEP, el cual ya superó su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pero cuyo paso por las plenarias de ambas corporaciones se aplazó para la próxima semana, luego de conocerse el nombre del nuevo mandatario.



Al ser indagado puntualmente sobre si el Congreso debe “frenar” el trámite de esta norma hasta conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la justicia para la paz, Duque contestó enfáticamente que eso “es lo lógico”.

Apoyo en el Congreso

El llamado de Duque al Congreso no es un hecho menor. Se trata del candidato presidencial que está liderando todas las encuestas sobre intención de voto de los colombianos para las elecciones del próximo domingo, cuando se sabrá quien será el nuevo presiente de la República.



Este hecho ha producido que algunos congresistas del Centro Democrático, el partido de Duque, hayan comenzado a liderar un embrión de lo que sería la bancada de gobierno en el Legislativo, en caso de que Duque triunfe.



En este bloque congresional estarían, por el momento, los uribistas y los partidos Conservador y ‘la U’ y un gran sector del Liberal y Cambio Radical, colectividades que ostentan las mayorías en el Legislativo.



Tras la sugerencia del candidato, lo lógico sería que las bancadas que lo apoyan acojan su llamado y el proyecto que crea el procedimiento para la JEP sea tramitado por el Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio.

Predicción

Antes de conocerse la declaración de Duque, algunos senadores ya habían predicho lo que podría suceder con esta iniciativa en el Congreso.



El senador por el Partido Liberal y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco alertó el pasado miércoles sobre “algunas fuerzas” que están “tratando de retrasar el trámite” de este proyecto, “porque evidentemente lo que pase el domingo tendrá una gran influencia en cómo actúen los congresistas”.



Para Velasco “hay algo que es lógico y es que las lealtades aquí en el Congreso están con el poder, más que con las ideas”.



El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazó la sugerencia de Duque y dijo que en este momento “no sería conveniente suspender el trámite de esta iniciativa”.



“Corremos enormes riesgos con este tribunal de la JEP, como congelar extradiciones o darles permisos para salir del país a guerrilleros señalados de poner la bomba en el club El Nogal, como ya lo ha hecho”, aseguró Cepeda.



El presidente del Congreso agregó que lo urgente es “ponerle cortapizas a la JEP” y que si la Corte Constitucional considera que hay que hacer modificaciones en la ley estatutaria de esta jurisdicción de paz, “presentamos una ley y las hacemos”.



