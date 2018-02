'El voto en blanco se le suma a las Farc', otra falsedad en las redes

“Las Farc tienen curules directas y si la gente vota en blanco, automáticamente los únicos que legislarían serían ellos”, así se señala en una fraudulenta publicación de Facebook que ha comenzado a ser viral en redes, y que repetimos es mentira.

En la publicación aseguran que el partido político, del otrora grupo armado al margen de la ley, “busca gobernar al ciento por ciento en el país”, todo gracias ‘al nuevo reglamento’; en Las Fake del Face nos preguntamos a qué normativa se referían. Lo cierto es que la Farc, tras el acuerdo de paz, tiene derecho a cinco curules en el Senado, y a otras cinco para la Cámara de Representantes, pero no se acordó nada de que se les adicionará los sufragios en blanco o algo de esa naturaleza.



Para desmentir esa información, solo hay que remitirse al parágrafo 1 del artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, en el que se señala que: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

Según la fraudulenta información, en un supuesto 'nuevo reglamento' los sufragios en blanco se le suman al partido político de las antiguas Farc. Foto: Tomado de internet.

Es decir que si el 50 por ciento más uno de los votos válidos corresponden al sufragio en blanco se debe convocar a una nueva contienda electoral con nuevos candidatos, si se trata de las elecciones presidenciales o para alcaldes; o los partidos deben presentar una nueva lista de aspirantes para las legislativas, por eso es que muchos de sus promotores consideran al voto en blanco como la forma más efectiva para protestar contra las maquinarias y clases políticas dominantes.



“El voto en blanco en Colombia lo que hace es excluir a las candidaturas que no cumplen. En las uninominales se suprimen a los aspirantes que se presentaron, y en el caso del Congreso a los que no cumplan con el umbral, pero nunca se le computa a nadie”, explicó Frey Alejandro Muñoz, coordinador de Administración Pública de la Misión de Observación Electoral (MOE).



El experto afirmó que es reiterativo que en las elecciones del país se inventen o se le den interpretaciones erradas a esa opción que tiene el electorado: “Es bien difícil que pase, pero supongamos que en las presidenciales de mayo gane por la mitad más uno, entonces se realizaría una nueva contienda en la que no podrían participar ni Timochenko, ni Piedad Córdoba, ni Germán Vargas Lleras, ni Iván Duque, etc, como tampoco sus correspondientes fórmulas vicepresidenciales”.



Actualmente, el voto en blanco lidera las encuestas, aunque dista bastante de la mayoría absoluta. De hecho en la última que contrató este diario, con la empresa Guarumo y que se publicó el 2 de febrero, equivalía al 16,3 por ciento de la intención de voto de las personas consultadas, le seguía Sergio fajardo con 14,6, y Gustavo Petro que tenía el 12,5.



“Lo que buscan, con esa información falsa, es desincentivar la opción que tienen aquellas personas que no están conformes con las candidaturas presentadas, y que esos votos favorezcan a alguna de las tendencias que se están presentando en estas elecciones”, agregó Muñoz.



Tras la reforma política de 2011, se puede incentivar y hacer campañas por el voto en blanco, como si fuera un candidato más, bajo la normativa de la Ley 1475. “No puede promoverlo cualquier ciudadano, sino que tiene que inscribirse un grupo promotor, según la resolución del Consejo Nacional Electoral”, concluyó Muñoz.

