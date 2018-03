El domingo no se votará para reducir los salarios a los congresistas

Falta un aval, que debe otorgar el Senado de la República, para que se pueda realizar la Consulta Anticorrupción con la que se busca reducir a la mitad el sueldo de los congresistas, y que los implicados en delitos que atenten contra la administración pública (como sobornos, desfalcos a los dineros públicos, entre otros) no reciban beneficios judiciales como purgar sus condenas en detención domiciliaria, sino en la cárcel.

Sin embargo, desde la semana pasada, varios de los lectores de Las Fake Face enviaron copia de las cadenas falsas que circulan en la redes sociales con las que se invita a solicitar el próximo domingo, en las votaciones legislativas, el tarjetón para participar en la Consulta Anticorrupción.



"¿Recuerdan las 10 millones de firmas para rebajar los sueldos de los congresistas? Fueron aprobadas con la consulta. Ahora nos corresponde a nosotros votar este 11 de marzo para que se haga efectiva", señalan en uno de los fraudulentos mensajes.

Con la consulta se busca que los corruptos pierdan beneficios judiciales. Foto: Tomado de internet

A la consulta le falta un trámite en el Senado. Foto: Tomado de internet

Incluso otras señalan que hay un complot para impedir que se participe en la votación que busca ponerle coto a la corrupción en el Congreso: "Los jurados no podemos, por ningún motivo, persuadir a la gente por la Consulta Anticorrupción. Si el votante no la pide, no se la entregan, ni siquiera se les puede preguntar si la van a votar".

No es cierto que se pueda votar este domingo. Foto: Tomado de internet

Con el mecanismo de participación ciudadana se busca ponerle coto a los delitos contra la administración pública. Foto: Tomado de internet

En cualquier caso se trata de una información falsa, ya que este mecanismo de participación ciudadana depende de un aval del Senado, que se daría en una plenaria este mes. "Tal vez por exceso de emoción alguien comenzó a circular una cadena por WhatsApp diciendo que la Consulta Anticorrupción se va a votar el 11 de marzo, eso no es cierto. Primero se debe ir por el aval para pedirles permiso para que nos dejen ir a votar en mayo", explicó Claudia López, que impulsó, junto con Angelica Lozano, la iniciativa durante su gestión en el Congreso.



Y en la Registraduría Nacional del Estado Civil, al ser consultados por EL TIEMPO, recordaron que en los comicios del domingo se elegirán a los congresistas del próximo cuatrienio, y que la única consulta que se realizará será la interpartidista del Centro Democrático y de la Lista de la Decencia, donde se seleccionaran a sus candidatos para la presidencia de la República.

Sin embargo, la votación de la Consulta Anticorrupción estaría muy cerca de llevarse a cabo: "Estamos a un paso de lograrlo, contamos con cuatro y medio millones de firmas para que se pueda votar con las presidenciales", afirmó Angelica Lozano.



La Consulta Anticorrupción se gestó tras la recolección de firmas de ciudadanos y se llevó al Congreso para su aprobación. Con ella se busca reducir a la mitad el salario de senadores y representantes a la Cámara; cárcel para los corruptos y que no puedan a volver a contratar con el Estado; la obligación de que todas la entidades públicas abran pliegos e impidan la contratación a dedo; que los ciudadanos participen en las decisiones de inversión de los presupuestos estatales; que senadores y representantes rindan cuentas sobre su asistencia, gestión y de las votaciones que realicen; hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos; y establecer un límite de tres periodos en corporaciones públicas.

JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

