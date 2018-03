Yahír Acuña también está apostando por curul de los afros

08 de marzo 2018 , 12:10 a.m.

Este domingo, las dos curules establecidas en la ley para representar en el Congreso a las comunidades negras serán disputadas por 112 candidatos avalados por más de tres decenas de asociaciones afros del país.

Esa elección está bajo la lupa por la presencia de candidatos apoyados por figuras cuestionadas de la política, como los excongresistas Yahír Acuña y Juan Carlos Martínez Sinisterra, y por lo sucedido en las pasadas elecciones. En el 2014, la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) se quedó con las dos curules en cabeza de dos personas que no eran afrodescendientes y que no culminaron su periodo: María del Socorro Bustamante murió y a Moisés Orozco el Consejo de Estado le anuló su credencial.



Acuña, que en el 2010 terminó elegido a la Cámara por Afrovides después de que los señalamientos por ‘parapolítica’ le enredaron el aval que le había dado el extinto PIN para esas elecciones, es ahora la cabeza visible de Opción Ciudadana y su esposa, Milene Jarava, es su ficha más visible al Senado.



Pero también tiene una carta jugando para una curul afro: la de su tía Magdalena González Cardales, que resultó avalada por el Consejo Comunitario Alejandro Durán Díaz.



Entre líderes afros se teme que, como pasó en 2010, la poderosa maquinaria de Acuña termine apabullando a los demás aspirantes. En esa oportunidad, y tras una campaña de apenas semanas, el polémico político sucreño sacó más de 50 mil votos, la votación más alta en la historia de esa circunscripción.



En las listas de candidatos avalados por las organizaciones de negritudes hay aspirantes que han hecho política por otras organizaciones y que ahora supuestamente representan a los afros.



Así, Juan Alberto García Estrada, avalado por las comunidades negras de Palenque Las Trescientas y municipio de Galapa, es conocido porque aspiró en las pasadas elecciones a la gobernación del Atlántico por firmas. Quedó en tercer lugar con 123.625 votos.



García es administrador de empresas con estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Nació en San Jacinto, Bolívar, y vive hace más de 35 años en Barranquilla, donde también aspiró a ser alcalde en el 2011. En esa oportunidad tampoco se presentó como afro, sino en representación del movimiento Firmes por Barranquilla.



En las listas a la Cámara figuran otros dos nombres que no tienen mayores antecedentes en la causa de los afros: Abraham Miguel Curi Merlano y el cirujano plástico Balmiro Carrillo Maestre.



La exdirectora de Transparencia por Colombia Elisabeth Ungar señaló que con las curules afros y las indígenas, pese a todos los antecedentes y las reflexiones que se han hecho, se siguen cometiendo abusos. “Grupos políticos le han sacado provecho a ese derecho de las comunidades para lograr representación en el Congreso”, cuestiona la politóloga.



De hecho, uno de esos movimientos, Todos Somos Colombia (heredero del antiguo Funeco), avaló las candidaturas de tres personas que estaban inhabilitadas y cuyas aspiraciones fueron revocadas el pasado 6 de febrero por el Consejo Nacional Electoral.



POLÍTICA