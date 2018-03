Las elecciones en el exterior comienzan este lunes: Registraduría

05 de marzo 2018 , 12:39 a.m.

05 de marzo 2018 , 12:39 a.m.

Aunque las elecciones para Congreso y las dos consultas interpartidistas se realizarán en el territorio nacional este domingo 11 de marzo, por fuera de las fronteras, esas dos votaciones comienzan este lunes y se extenderán por siete días.



En 69 países estarán instaladas 1.175 mesas de votación, que tienen un potencial electoral de 720.258 personas.



El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, reveló que en Venezuela no van a funcionar 19 de las mesas que se ubicaban por fuera de los consulados. La razón es seguridad.

¿Cuándo comienzan las votaciones para Congreso en el exterior?



Comienzan este lunes y se extenderán hasta el próximo domingo. El horario es el mismo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y solo se podrá votar con la cédula.



¿Y dónde son esas votaciones?



Se vota en los consulados, aunque en algunas ciudades tenemos puestos de votación por fuera

Se vota en los consulados, aunque en algunas ciudades tenemos puestos de votación por fuera FACEBOOK

TWITTER

¿Hay ciudades en las que se puede votar por fuera de los consulados?



Claro, eso pasa, y de hecho son muchos, pues son 234. Pasa en Miami, en Madrid, en Nueva York, que son consulados tan grandes; entonces se instalan puestos de votación en colegios o en lo que acá llamamos salones comunales.



¿En Venezuela habrá alguna restricción con la votación?



En Venezuela se decidió que no se hará la votación en 19 puestos que para las elecciones se instalaban por fuera de los consulados.



¿Por qué se retiran esos puestos en Venezuela?



La misma Cancillería colombiana solicitó que no se instalaran esos puestos por la situación de que no está garantizada la seguridad para los funcionarios o para los votantes.



Es importante aclarar que esos puestos que están por fuera del consulado solo funcionarán el domingo 11. Entonces, en el caso de Venezuela solo se votará en los 15 consulados.



¿Cuántos colombianos están habilitados para votar en el exterior?



Son 720.258 personas, de las cuales para el Congreso votan entre el 20 y el 35 por ciento.

Son 720.258 personas, de las cuales para el Congreso votan entre el 20 y el 35 por ciento FACEBOOK

TWITTER

¿Y por quién se puede votar en el exterior?



Por el Senado, los colombianos residentes en el exterior pueden votar por candidatos de la circunscripción nacional o la indígena, y para Cámara podrán hacerlo por la circunscripción especial internacional, la indígena o la de afrodescendientes. Solo por una de ellas.



¿Y por las consultas de este domingo?



En el exterior también se podrá votar por cualquiera de las consultas. Lo que es claro es que no podrá votar por las dos.

POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET