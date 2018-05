Todo lo que debe saber de la nueva ley sobre residentes médicos

Un poco más de 2’300.000 pesos comenzarán a devengar los miles de médicos residentes en Colombia, una vez sea sancionada una ley aprobada este jueves en el Congreso.

El médico y senador por Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, uno de los impulsores de esta ley, le explicó a EL TIEMPO cuál es la situación de estos profesionales de la salud actualmente y cuáles serán los beneficios para ellos, a partir de la entrada en vigencia de la norma.



¿Cuál es la importancia de esta ley?



Tener talento humano en el sector de la salud es estratégico para el desarrollo de una sociedad, porque garantiza la curación de la enfermedad, la rehabilitación, la mitigación de los daños permanentes y la vida. Por eso es importante que un país que quiere garantizar la vida, fomente la formación de médicos especialistas.



¿Exactamente qué es un médico residente?



Es el joven que ya se ha graduado como médico general y, por tanto, ya ha estudiado seis años; que ha hecho su servicio social obligatorio, es decir que ya ha pasado otro año, y que decide ser especialista médico-quirúrgico y le dedica de tres a cinco años más de su vida a forjarse como especialista. Este es un proceso teórico-práctico, que se hace internado en un hospital o clínica, y en medio del cual tiene que dedicarse solamente a esta tarea. Es el médico que más se sacrifica en su proceso formativo.

El 60 por ciento de los médicos residentes hoy día no recibe pago durante su proceso formativo de especialista FACEBOOK

TWITTER

¿Y estas especializaciones no son pagadas por los mismos médicos?



Son pagadas por los mismos médicos en algunos casos. En la universidad pública los cupos son muy poquitos, dan pena. La Universidad Nacional, la del Valle, la de Antioquia, la de Cartagena, las del eje cafetero abren uno o dos cupos por año para trecientas personas que concursan por ellos. Las normas tienen que superar también esto, porque bajo esas condiciones para formar especialistas, nunca tendremos los especialistas suficientes para asumir el sistema de salud colombiano.



¿Cómo es la situación de estos profesionales actualmente?



El 60 por ciento de los médicos residentes hoy día no recibe pago durante su proceso formativo de especialista, que demanda tiempo completo, dedicación exclusiva y dura de tres a cinco años. Para ser pediatra, cardiovascular, internista, cirujano, uno se tiene que dedicar de tres a cinco años de tiempo completo y dedicación exclusiva y por eso esta ley es fundamental.



¿Cómo cambia la situación de los médicos residentes con esta ley?



Les garantiza un contrato formativo, es decir para su educación, con un pago de tres salarios mínimos por mes, vacaciones de quince días al año, pagas, y que en la institución hospitalaria se provea la tecnología, el espacio locativo y los turnos de acuerdo con lo que una persona, en el espacio laboral, debe tener para no ser explotada.



¿De dónde saldrán esos recursos?



Hay fuentes definidas en la ley. La primera es el 0,5 por ciento del total de cotizaciones que se hacen en el régimen contributivo. La segunda, los recursos que habitualmente el Gobierno destina para algo que se llama las becas-crédito. La tercera, recursos del Presupuesto General de la Nación. Y la cuarta, excedentes de las cajas de compensación familiar no ejecutados.



¿Cuántos médicos residentes se beneficiarían con esta ley?



Empezaríamos con 1.800 médicos residentes por año. Tenemos en Colombia 5.000 médicos residentes, pero deberíamos tener para una población de 44 millones y una situación como la nuestra, muchos más. Colombia tiene un panorama deficitario en el número de especialistas que forma.

¿Cómo es el tema de que los hospitales no le podrán cobrar a las universidades por tener médicos residentes?



Hay hospitales y clínicas que les cobran a las universidades por formales los especialistas. Por ejemplo la clínica Santafé o el Hospital Universitario de Cartagena o el Erasmo Meoz le dicen a las universidades ‘si usted quiere tener residentes en mi hospital tiene que pagar’, y las universidades le transfieren eso a la tarifa que pagan los estudiantes. Al reducirse e imposibilitarse el pago, esperamos que eso se traduzca en la reducción de la tarifa que cobra la universidad.



¿Y está prohibición para los hospitales no puede derivar en que no reciban médicos

para formarlos como especialistas?



No porque ahora los van a tener pagos y en la medida en que el hospital vea que al médico residente le van a pagar tres salarios mínimos y por fuera de su presupuesto, no habrá hospital que no quiera tener residentes y de esta manera pueda ampliar la planta.



¿No teme que el Gobierno objete este proyecto y no sea sancionado?



Tener talento humano especializado en el sector de la salud es la mejor y más importante de las inversiones, que en el mediano y el largo plazo le va a generar un retorno. No hay que dejarse llevar por la idea descabellada que esto es un gasto sino que es una inversión para toda la vida.



POLÍTICA