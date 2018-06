Sin consenso en Senado para cambiar reglas para elegir Contralor

El proyecto de ley que crea las reglas para la elección del siguiente Contralor tiene a la plenaria del Senado empantanada desde hace dos semanas y se espera que un acuerdo entre los partidos políticos destrabe su aprobación final, hoy.

Ayer, luego de una fatigosa discusión, se logró aprobar gran parte del articulado, pero no todos los senadores parecen convencidos de las bondades de lo avalado.



El origen de esta iniciativa fue una reforma constitucional de 2015 que determinó que el siguiente jefe del ente de control debe ser elegido por el Congreso luego de una “convocatoria pública”.



El problema consiste en que el pleno de la Cámara de Representantes ya aprobó estas reglas y estableció que la “convocatoria pública” que exige la Constitución la desarrolle una universidad, lo que fue rechazado ayer por el Senado.

En esta corporación, en cambio, se abrió camino una propuesta de un bloque mayoritario de senadores, encabezado por el conservador Eduardo Enríquez Maya y el uribista Ernesto Macías, que logró que se aprobara que la selección y la elección de este servidor la realizará el mismo Congreso.



El artículo aprobado ayer indica que el Congreso podrá consultar a algunas universidades sobre el proceso de selección, pero que su concepto no sería de obligatorio cumplimiento.Este hecho fue rechazado por senadores como Alexander López, del Polo, quien dijo que “incluyeron a las universidades, pero como espectadoras para engañar al país”.



En la otra orilla, el senador Enríquez Maya, uno de los impulsores de los cambios, dijo que estos se produjeron, entre otras razones, porque “en Cámara se aprobó que la designación del Contralor sería mediante un concurso” realizado por las universidades, no una convocatoria pública, al final del cual resultaría “un único ganador” o número uno.



Según lo aprobado hasta el momento en Senado, lo cual puede ser objeto de cambios en la sesión de hoy, para seleccionar los nombres de los elegibles al cargo del Contralor se conformará una comisión en el Congreso que se encargará de revisar sus hojas de vida y que cumplen con los requisitos exigidos para el cargo.



Sin embargo, a la hora de aprobar cómo será la conformación de esta instancia el proyecto se volvió a empantanar y ninguna de las fórmulas propuestas alcanzó los votos necesarios, razón por la cual se conformó una nueva subcomisión que estudie el artículo y que haga recomendaciones sobre el proyecto.Ante estos hechos, la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara -una vez el proyecto salga de Senado- no parece sencilla.

Universidad no influiría

El pasado 18 de mayo, la Cámara de Representantes avaló el proyecto de ley que reglamenta la “convocatoria pública” para la elección del contralor general, en el que las universidades tendrían un papel definitorio.



Los cambios en el Senado llevaron al presidente de esta corporación, Rodrigo Lara, a decir que el Congreso tiene “el deber” de “garantizarles a los colombianos” una convocatoria pública “transparente y meritocrática” y que el contralor “debe ser independiente, no puede ser del bolsillo de un gobierno”.



El Gobierno se inclina por el texto aprobado en Cámara, pero no tiene capacidad de influir ya.

