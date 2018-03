Registrador descarta que se amplíe la jornada electoral

El Registrador Juan Carlos Galindo descartó que se amplíe la jornada electoral ante la escasez de tarjetones de las consultas interpartidistas en al menos ocho zonas del país. El ministro del Interior, Guillermo Rivera había dicho que estaba de acuerdo con que se ampliara la jornada electoral, si la autoridad electoral así lo decidía.



El pronunciamiento de Rivera se dio tras la petición que realizó, en ese sentido, uno de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, Alejandro Ordóñez, quien compite por la nominación presidencial junto a Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Rivera también dijo que atendió la solicitud de Duque, de que la Registraduría publique protocolo de fotocopias de tarjetas.

Hablé con @IvanDuque y estoy de acuerdo con él en q @Registraduria publique protocolo d fotocopias de tarjetas. Se lo dije a @Registraduria — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) March 11, 2018

En mesas de votación de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Pereira se acabaron los tarjetones de las consultas interpartidistas. El registrador Juan Carlos Galindo confirmó que, aunque se imprimieron 30 millones de tarjetas para las consultas interpartidistas, en algunos lugares del país se agotaron, por lo que autorizó a que los ciudadanos sacaran fotocopias.

La 'colombianada' de la jornada electoral: tocó fotocopiar y cortar a mano los tarjetones de la gran consulta por Colombia porque se acabaron en Medellín #EleccionesColombia Reporta nuestro reportero gráfico Jaiver Nieto desde el Colegio San José de Palermo #NoBoteElVoto pic.twitter.com/YwensW4aKu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 11 de marzo de 2018

Galindo agregó que es válido hacerlo si se cumple con algunas condiciones que son obligatorias. "Hemos reaccionado oportunamente autorizando y distribuyendo fotocopias que serán validas con la firma del jurado de votación (...) esto de conformidad con la autorización que dieron los partidos en su momento y dadas las restricciones de presupuesto", declaró.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la entidad para que ponga en marcha un plan de contingencia para garantizar el derecho a la participación ciudadana en las consultas convocadas para la jornada electoral de este domingo en todo el país.



Por su parte, la candidata Marta Lucía Ramírez dijo estar preocupada tras los reportes que aseguran que no se están entregando los tarjetones de la Consulta por Colombia en algunas regiones del país y en el exterior. "Sea quien sea el ganador de la Consulta, los otros dos lo acompañaremos y apoyaremos", señaló.

A través de un comunicado, el candidato Gustavo Petro también afirmó que tras el comienzo de la jornada electoral desde varias regiones del país le han dado a conocer de estás irregularidades. Falta de tarjetones en los puestos de votación, la no entrega del tarjetón de la consulta, la ausencia de la firma de los jurados en el y obstáculos para avalar los auditores de sistemas de su campaña, entre las afirmaciones.



"Ponemos en conocimiento de las autoridades electorales estos hechos irregulares que dejan en evidencia la falta de garantías para la participación ciudadana en la Consulta, reclamamos la inmediata intervención de la Procuraduría General de la Nación y llamamos a la Misión Internacional de Observación, a la OEA, a la Misión de Observación Electoral y demás veedores internacionales para que tomen nota", informó el candidato.

Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, a través de un video señaló que los jurados están direccionando las votaciones para entregar el tarjetón gris, aún sin que los votantes pregunten o no por las consultas. "Quiero poner esto en conocimiento de toda la opinión pública”, indicó.



En Medellín, ciudadanos aseguran que se quedaron sin tarjetones para la consulta interpartidista del Centro Democrático en algunos puntos de la ciudad. De hecho, muchos se han negado a ejercer su derecho al voto, pues dicen que no lo harán hasta que les entreguen el tarjetón correspondiente para elegir entre Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque.



Tras conocer las denuncias, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, delegado para acompañar la jornada electoral en Antioquia, expresó que no hay razón para dicho faltante y que ya habló con la Registraduría para que actue de manera inmediata.



“Hay 15 millones de tarjetones para cada una de las dos consultas, por lo cual no debe haber ninguna restricción de tarjetones en ningún lugar del país. Las personas que nos han hecho esa advertencia, han solicitado que hablemos con la Registraduría para que rápidamente en aquella mesa donde haya habido algún faltante se subsane de manera inmediata, no hay ninguna razón para que no estén los tarjetones, porque se imprimieron muchos más de los que teóricamente van a ser necesarios”, anotó el funcionario.

