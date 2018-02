Richard Aguilar, número 14 en la lista de Cambio Radical al Senado, aseguró que es necesario que el turismo dé el salto para que pase del tercer renglón de la economía, al primero.



¿Qué está proponiendo para llegar al Senado?



Vamos a enfocarnos fundamentalmente en tres aspectos: seguridad, empleo y movilidad.

¿Eso cómo sería?



En empleo vamos a enfocarnos mucho en generar nuevos puestos de trabajo a través del turismo. Hay que diversificar, dejar de ser ‘petroleodependientes’ y lograr que el turismo dé para de ser el tercer renglón de la economía al primero, con la generación de 800.000 empleos en el próximo cuatrienio. Para todo esto hay que crear el ministerio del turismo y fortalecer Fontur



¿Y en materia de seguridad?



Hay preocupaciones con asuntos como el narcotráfico, más con el hecho de que el negocio lo estén manejando disidencias de las Farc con la complacencia de Venezuela, desde donde están manejando ese negocio. Y eso aún más con la llegada del ‘cartel de Sinaloa’ a algunas zonas del sur del país, no solo para exportar sino para la fabricación. La seguridad se tiene que en enfocar mucho en atacar el narcotráfico.



En materia de movilidad, ¿qué propone?



Estamos hablando de los bancos de maquinaria para sacar los productos de los campesinos, una ley integral de movilidad que integre al peatón, al servicio público, la bicicleta y el servicio privado. Debe haber movilidad desde el campo hacia la ciudad.



¿Qué tanto le puede afectar en su campaña el tema de su papá (coronel Hugo Aguilar, quien pagó condena por nexos con paramilitares)?



El tema de mi papá siempre sale a relucir en todas las entrevistas. Es mi papá, lo respeto, lo quiero, pero he logrado demostrar mi trabajo, mi vocación de servicio en la política y por eso no en vano fui el mejor gobernador en la lucha contra la pobreza extrema, no en vano fui declarado tres veces el mejor gobernador en el periodo anterior.



¿Su trabajo como gobernador es su carta para llegar al Senado?



No solo mi carta de presentación, sino que, además escribí un libro, que se llama ‘El hijo de la guerra’, en el que cuento mi historia, donde hablo de mi experiencia como exdiplomático y también de la formación que he tenido.

