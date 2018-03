Es válido votar consultas interpartidistas en fotocopia: Registraduría

El registrador nacional Juan Carlos Galindo dijo que ya se tomaron 'medidas' tras agotarse tarjetones para las consultas interpartidistas que se realizaban este domingo.



Galindo afirmó este domingo que la entidad a su cargo ya tomó las "medidas de contingencia" necesarias ante las denuncias de que los tarjetones de la Gran Consulta por Colombia se habrían agotado en algunas mesas de votación.

"Es válido votar las consultas interpartidistas en fotocopia que lleve la firma del jurado de votación, esto de conformidad con la autorización que dieron los partidos en su momento y dadas las restricciones de presupuesto", escribió el funcionario.

Quiero darle un parte de tranquilidad al país, las dificultades con las tarjetas electorales de las consultas interpartidistas que se presentaron en alrededor de 20 puestos de votación en Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali fueron superadas. pic.twitter.com/jjMT2mDi3w — Juan Carlos Galindo (@jcgalindovacha) 11 de marzo de 2018

Galindo informó que esto sucedió en algunas mesas de votación en Medellín, Montería, Cúcuta y Manizales.



Por su parte, fuentes del Consejo Nacional Electoral le dijeron a EL TIEMPO que no hay certeza jurídica de la validez de los votos emitidos con fotocopias.



El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que lo que ocurrió fue un “problema de mala distribución de las tarjetas electorales en las mesas de votación”.



“Se dispusieron de recursos para 15 millones para cada una de las consultas. Nos parece que es un número suficiente, lo que ocurrió fue una mala distribución de las tarjetas electorales en cada uno de los puestos de votación”, afirmó el jede fe la cartera.



Frente a la posibilidad de la ampliación de la jornada electoral, Rivera dijo que esa decisión le compete a la autoridad electoral, no al Gobierno Nacional. No obstante, el registrador nacional descartó ampliar las jornadas de votación.

