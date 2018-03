Esto ocurre cuando hay recursos limitados: Registrador sobre tarjetón

Es la primera vez que ocurre en el país que se agotan los tarjetones …

​

En otra consulta también faltaron tarjetones y se acudió a las fotocopias. Me dicen que en casi todas las consultas ha habido necesidad de hacer eso.

¿Faltaron recursos para haber hecho más tarjetas?



La manera de evitar este inconveniente era tener 36 millones de tarjetas de una consulta y 36 millones de la otra, con eso se garantizaba al 100 por ciento que cada colombiano habilitado pudiera votar. Sin embargo, no teníamos presupuesto para eso. Fíjese, además, en las críticas que se han hecho respecto al despropósito imprimir tantas tarjetas.

Se alcanzó a hablar de fraude. ¿Qué dice de esas denuncias?



No, fraude no. Lo que pasa es que es muy difícil cuando uno está organizando unas elecciones con recursos limitados. Me están dando duro desde el punto de vista político y del malestar ciudadano, pero también cuando uno está organizando unas elecciones con recursos limitados y viendo cómo administrar esas restricciones, pues uno tiene que tomar medidas que implican un riesgo y aquí las minimizamos con esos planes de contingencia.



La candidata Marta Lucía Ramírez dijo en unos trinos que el registrador debe renunciar. ¿Qué piensa de eso?



No. Esas son circunstancias que ocurren cuando uno tiene recursos limitados para organizar unas consultas. Hubo una afectación en 26 puestos que pasada una hora y media pudimos solucionar.

Hubo una afectación en 26 puestos que pasada una hora y media pudimos solucionar FACEBOOK

TWITTER

Quedan dos elecciones, la primera vuelta presidencial y, probablemente, la segunda.

¿Lo que hoy ocurrió hace que usted tenga que reajustar los presupuestos para esas dos elecciones para no correr riesgos?



No. Desde el punto de vista de los tarjetones no, porque en elecciones de presidente, a diferencia de las consultas, se imprimen 36 millones de tarjetones. 36 millones en primera vuelta y 36 millones en la segunda, luego no va a haber ningún problema de esa naturaleza.



EL TIEMPO