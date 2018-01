Consultas del próximo 11 de marzo costarán $ 33.000 millones: Galindo

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, habló con la W Radio sobre las consultas del próximo 11 de marzo. Dijo que en este momento la Registraduría solo tiene dos solicitudes por parte de las coaliciones para llevar a cabo las consultas interpartidistas que se harán en medio del proceso electoral para elegir nuevo Congreso, con el fin de aprovechar la infraestructura que ya se tiene propuesta.

Según Galindo, realizar dos consultas tendrá un valor de alrededor de 33.000 millones de pesos, es decir que cada una equivale a unos 16.500 millones de pesos.



Además, recordó que cada ciudadano podrá votar por una sola de ellas -ya que en el ordenamiento legal colombiano se prohíbe la doble militancia- y para esto es importante pedir a los jurados de votación la entrega del tarjetón en el que se esté interesado. Solamente se entrega si el votante lo pide y solamente se entrega uno de los dos.



Sobre la revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa aseguró que desde que se inició el proceso, en el 2016, se presentó un comité promotor para las firmas. Tras hacerse la presentación de estas, dice que la entidad las revisó y, luego del proceso de verificación por parte de la defensa del Alcalde, a finales del año pasado se expidió la revisión final donde se confirmó que se cumplió con los requerimientos de la primera etapa del proceso.



“Las normas piden otro requisito y es la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto del cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas de revocatoria de mandato”, mencionó.



Afirmó que ese trámite está en el CNE, donde aún no hay una definición final que permita informarle al Presidente para convocar la revocatoria.



“Supongamos que se lleva a cabo la revocatoria del alcalde Peñalosa de aquí a junio, antes habría que citar a elecciones, pero si pasado junio se tuviera esa vacancia definitiva ya no habría proceso electoral sino designación de un Alcalde encargado”, explicó.



Galindo también se refirió a las firmas de la consulta anticorrupción y añadió que desde mediados del año pasado se hizo la validación de los apoyos ciudadanos y se dieron las conformidades, por ende, también se encuentra en trámite en el CNE.



Finalmente se pronunció sobre la consulta antitaurina en Bogotá y reveló que es difícil lograr que este tema se tenga en cuenta para las elecciones del 11 de marzo por logística. "Estamos a solo mes y medio de preparación del proceso y mientras no tengamos los recursos dentro de nuestro presupuesto para iniciar los trámites preparativos no se puede empezar ese trabajo (...) Sobre esa consulta está la discusión de quién debe suministrar los recursos", concluyó.



