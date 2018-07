¿Por qué el CNE dejó en firma la elección de Aida Merlano?

A pesar de estar privada de la libertad por tener una investigación en su contra por supuestos delitos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este lunes dejar en firme la elección de Aida Merlano como senadora.

Merlano fue enviada a la cárcel El Buen Pastor por orden de la Corte Suprema de Justicia mientras se adelanta la investigación en su contra por supuesta compra de votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.

Según expresaron algunos magistrado del organismo electoral, la decisión se tomó teniendo en cuenta que actualmente no existe una condena en firme contra la senadora electa y tampoco ha habido un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la investidura de Merlano.



Desde el punto de vista penal, la encargada de dictar sentencia por este caso es la Corte Suprema de Justicia, que aún se encuentra investigando a la senadora conservadora.



De esta manera, el pleno del Consejo votó favorable la ponencia de la magistrada Ángela Hernández, que deja en firma la elección de la senadora conservadora.



La decisión se tomó luego de que el ente de la Organización Electoral estudió una demanda presentada por la Procuraduría contra la elección de la congresista barranquillera.



No obstante, debido a que no podría posesionarse este 20 de julio en su curul, por estar privada de la libertad, pasados ocho días tras ello perdería su investidura y a las toldas azules se les aplicaría la figura de la 'silla vacía' por presunta corrupción electoral.



De hecho, en su resolución el CNE aclara que "no es su función declarar la viabilidad "para la toma de posesión de la curul", por lo cual el organismo se limita únicamente a declarar la elección de Merlano.



