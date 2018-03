¿Qué pasará con la curul en el Senado de Aída Merlano?

La actual representante a la Cámara conservadora por Atlántico Aída Merlano podría no posesionarse en su curul al Senado, a la que fue elegida el pasado domingo.

Las autoridades encontraron, en la sede de campaña de Merlano, elementos que indicarían que la congresista habría cometido delitos electorales para hacerse elegir al Senado.



Entre los hallazgos hubo compromisos con líderes locales para asegurar la votación por la congresista, al igual que 50 mercados, 268 millones de pesos y cuatro armas.



Por ello, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que abra una investigación sobre Merlano, debido a su dignidad de representante a la Cámara.

Adicionalmente, el procurador General, Fernando Carrillo, la suspendió como representante a la Cámara y le pidió al Consejo Nacional Electoral que congele el proceso de declaratoria de su elección como senadora



Fuentes del Consejo Nacional Electoral le confirmaron a EL TIEMPO que la solicitud del Ministerio Público sería “inviable” debido a que el tribunal electoral solamente puede suspender la elección de un congresista cuando existen causales de inhabilidad, lo que en este caso no sucede.



En caso de que la Corte Suprema de Justicia dicte una medida de aseguramiento u orden de captura contra Merlano antes del próximo 20 de julio, fecha en la que toma posesión el nuevo congreso, la nueva senadora no podría posesionarse en su curul y tendría que entrar el siguiente en la lista.



En ese caso se trataría de Mauricio Delgado, quien, según el preconteo de la Registraduría, obtuvo 54.018 votos.



Si de aquí al 20 de julio no existe una orden de captura contra Merlano, la congresista podrá posesionarse en su escaño mientras se sabe qué sucede con la investigación que lleva la Corte Suprema de Justicia.



POLÍTICA