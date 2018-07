¿Qué pasará con la curul de Iván Márquez en el Senado?

Con la renuncia de Iván Márquez a ocupar una curul en el Senado el próximo 20 de julio, el partido anunció que quien ocupará su lugar será Israel Alberto Zúñiga Iriarte, conocido como ‘Benkos Biohó’.



Benkos Biohó era el sexto en la lista del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que obtuvo solo 52.532 votos (0,34 por ciento) en las pasadas elecciones al Congreso. Iván Luciano Marquez, por su parte, era el primero en esa lista.

David Andrés Murillo, abogado e investigador en Derecho Constitucional, indicó que las curules de la Farc no tienen nombres específicos y el partido puede decidir cómo y quiénes la integrarían.



“Había un grupo seleccionado, pero el derecho otorgado no era personal sino era un derecho repartido. Las curules no le pertenecen a las personas sino al nuevo partido”, dijo.



Murillo afirmó que la Farc entregó una primera idea de quiénes llegarían al Congreso, pero dadas las situaciones actuales puede ahora cambiar los nombres.



La otra curul que está en duda es la de Jesús Santrich. Aunque la Farc afirma que no hay problema de que se posesione en la Cámara de Representantes, a pesar del proceso por narcotráfico en el que está involucrado porque no tiene una sentencia condenatoria, lo cierto es que con la medida preventiva que lo mantiene en la cárcel no podría ir al Capitolio a tomar posesión.



Óscar Castelblanco, especialista en Derecho Constitucional y profesor investigador de la Universidad Libre, afirma que la Constitución ordena que los congresistas deben posesionarse en el Capitolio el 20 de julio, a no ser que exista una causa justificable para que falten y puedan cumplir con ese requisito ante una autoridad competente, como un notario o juez. “Yo creo que ellos intentarán que alguna autoridad vaya hasta el lugar de reclusión de Santrich (La Picota, en Bogotá), pero depende de que algún juez o notario quiera hacerlo”, señaló.



La politóloga y abogada constitucionalista, Claudia Dangond, no tiene dudas: “Que Santrich renuncie, entre otras cosas porque no va a poder prestar el juramento que se necesita estando recluido”.



Dangond aseveró, además, que tendría que hacerlo por ética, por estrategia política, “por la dignidad del Congreso y por el respeto a las instituciones y a los procedimientos establecidos en la Constitución”.



Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamientos Paz y Reconciliación, manifestó que el dirigente debe analizar muy bien su situación, pues el riesgo de silla vacía es muy alto. “Sin embargo, muchos manejan la teoría que se implementó durante la época de la parapolítica: mientras no nos condenen, podemos posesionarnos y ejercer”, señaló.



ELTIEMPO.COM